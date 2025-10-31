clear sky
ЧАЧАНИ ДОЧЕКАЛИ СРБЕ СА КИМ Колона стиже на велики скуп у Новом Саду против блокада

31.10.2025. 19:53 19:59
TANJUG/ STR
Фото: TANJUG/ STR

ЧАЧАК: Више од 1.500 Чачана вечерас је у Прељини дочекало Србе са Косова и Метохије који већ три дана пешаче на велики народни скуп у Новом Саду против блокада.

Они су нешто после 18 часова стигли у Прељину, где су мештани за њих приредили почасни шпалир, ватромет и поруке подршке, уз снажне емоције, загрљаје и сузе радоснице, али без музике и достојанствено, како и приличи, с обзиром да је сутра годишњица трагичног догађаја у Новом Саду. 

TANJUG/ STR
Фото: TANJUG/ STR

Међу окупљеним Чачанима, од деце до старијих грађана, сви су желели да одају признање херојима с Косова и Метохије с Поморавља, Грачанице и северних општина, и да разговарају с њима о подвигу на који су кренули како би подржали и своју државу Србију и председника Александра Вучића. 

TANJUG/ STR
Фото: TANJUG/ STR

Добродошлицу су им пожелели Марко Парезановић, начелник Моравичког округа и Владан Милић, заменик градиначелника Чачка. 

Пешацима са КиМ током претходних дана у колони се придружују и пешаци из места кроз која пролазе, од Рашке, Краљева, па до Чачка.

TANJUG/ STR
Фото: TANJUG/ STR

Они су вечерас након дочека отишли на заслужени одмор и да санирају повреде, како би сутра спремни наставили ка свом циљу.

