УПОЗОРЕЊЕ СВИМА КОЈИ СЕ ВРАЋАЈУ ИЗ ГРЧКЕ Срби апелују на друштвеним мрежама- Бугарка са 4 златна зуба хара путевима, ево како ВАРАЈУ и ПЉАЧКАЈУ! На овој деоници "оперишу"
Срби који су летовали у Грчкој упозорили су на екипу која пљачка на путу ауто-путу између Кавале и Солуна у правцу Солуна, отприлике негде после Ставроса.
На Фејсбук групи Live from Greece једна жена је написала како их је баш на тој деоници ауто-пута зауставио човек који вози црни "ауди А4" регистрован у Бугарској, претпоставља годишта између 2005. и 2007.
Он им је из аута махао да стану, а људи који варају су према њеној процени у касним педесетим годинама.
"Када смо стали на страну сувозача тј. моју, пришла ми је жена из тог аута и на енглеском ме питала да ли може да ме пита нешто. Међутим, пошто знам да се преваре и пљачке дешавају редовно, ја сам јој рекла да немам новац и да иде, а она је почела да виче и да млати рукама ка мени са речима да сам луда и отишла", написала је она, па додала:
"Помоћ јој сигурно није била потребна јер да јесте, објаснила би ми да јој не треба новац него помоћ. Она има четири златна зуба и поприлично златног накита на себи. Он је просед са изузетно густом косом, просечне грађе и висине рецимо око 175. Пошто смо били са дететом, нисмо хтели даље да се упуштамо у разговор са њима већ смо само наставили пут.
Ова Српкиња је, на срећу, знала да преваре постоје, али сада жели да упозори и друге људе, како не би доживели непријатност.
Људи у коментарима потврдили су да овај вид преваре постоји, те упозорили да никоме не стајете на путу.
"Већ годинама има тих случајева с бугарским држављанима дуж пута (као, квар на ауту). Стану са стране и чекају или заустављају. Пријављујемо полицији ако покушају да нас зауставе", написао је други члан групе.