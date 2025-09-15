НАЈМОЋНИЈЕ РАКЕТЕ ,,PREDATOR HAWK” НА ЛАНСЕРИМА
СРБИЈА ИМА НОВО МОЋНО ОРУЖЈЕ Генерал Мојсиловић открио: Остварујемо ватрене ударе на даљинама до 300км (ВИДЕО)
Начелник Генералштаба Војске Србије генерал Милан Мојсиловић изјавио је да Војска Србије “може да остварује ватрене ударе на даљинама до 300км, што је ставља у ред озбиљних војски и озбиљних армија”.
Како преноси Инстаграм страница naoruzanje_vojske_srbije ово значи да су ракетне јединице Војске Србије у наоружање усвојиле Израелске самоходне вишецевне лансере ракета ,,PULS” и то са њиховим најмоћнијим ракетама ,,Predator Hawk”.
,,Predator Hawk” је високопрецизна вођена ракета дизајнирана за напад и уништавање циљева високог приоритета на великим даљинама. Са изузетном оперативном способношћу од 50км до 300км, ракета може прецизно да погоди циљеве са вероватном кружном грешком мањом од 10м, функционишући ефикасно без ослањања на додатне системе подршке.
Ракета је опремљена напредном унитарном бојевом главом од 140кг, која се истиче у прецизним ударима у различитим тактичким бојевим окружењима. Њен велики домет омогућава дејстовање по инфраструктури, командне и комуникационе центре, логистичке центре, транспортне мреже, штабове, места за електронско ратовање, радарске положаје и стратешке локације.
Веома брза суперсонична технологија ракете омогућава јој да погоди циљеве на удаљености од чак 300км за приближно 8 минута, што представља значајан напредак у могућностима прецизних удара традиционално резервисаних за ваздухопловне снаге. Ово чини ракету свестраном и ефикасно решење за стратешке војне ангажмане, истакла је Инстаграм страница naoruzanje_vojske_srbije.