МУП СРБИЈЕ АПЕЛУЈЕ Обазриво са интернет садржајем МАСОВНО СЕ ЗЛОУПТРЕБЉАВА АИ ЗА ШИРЕЊЕ ДЕЗИНФОРМАЦИЈА
Министарство унутрашњих послова Републике Србије апеловало је данас на грађане да буду обазриви приликом приступања садржајима на интернету, посебно онима који немају поуздано порекло и истакло да наставља да предузима све законске мере у циљу спречавања и санкционисања свих облика манипулације.
МУП наводи да је апел упућен јер се на друштвеним мрежама појавио видео-снимак у којем је злоупотребљен лик дугогодишњег команданта Специјалне антитерористичке јединице (САЈ) Спасоја Вулевића, као и да је након провере утврђено да се ради о садржају генерисаном помоћу вештачке интелигенције, са циљем ширења дезинформација и обмањивања јавности.
Како се наводи овај случај јасно указује на могућност злоупотребе савремених технологија, посебно алата заснованих на вештачкој интелигенцији, ради манипулације, ширења лажних информација и нарушавања угледа појединаца и институција.
"Министарство унутрашњих послова Републике Србије обратиће се друштвеним мрежама на којима је садржај објављен, са захтевом за његово уклањање и предузимање мера, како би се спречило даље ширење оваквих садржаја", навео је МУП и додао да ће јавност бити благовремено информисана о свим релевантним сазнањима у овом случају.