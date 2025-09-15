clear sky
26°C
15.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
99.9174
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МУП СРБИЈЕ АПЕЛУЈЕ Обазриво са интернет садржајем МАСОВНО СЕ ЗЛОУПТРЕБЉАВА АИ ЗА ШИРЕЊЕ ДЕЗИНФОРМАЦИЈА

15.09.2025. 16:01 16:12
Пише:
Дневник
Извор:
Euronews
Коментари (0)
Фото: MUP

Министарство унутрашњих послова Републике Србије апеловало је данас на грађане да буду обазриви приликом приступања садржајима на интернету, посебно онима који немају поуздано порекло и истакло да наставља да предузима све законске мере у циљу спречавања и санкционисања свих облика манипулације.

МУП наводи да је апел упућен јер се на друштвеним мрежама појавио видео-снимак у којем је злоупотребљен лик дугогодишњег команданта Специјалне антитерористичке јединице (САЈ) Спасоја Вулевића, као и да је након провере утврђено да се ради о садржају генерисаном помоћу вештачке интелигенције, са циљем ширења дезинформација и обмањивања јавности.


Како се наводи овај случај јасно указује на могућност злоупотребе савремених технологија, посебно алата заснованих на вештачкој интелигенцији, ради манипулације, ширења лажних информација и нарушавања угледа појединаца и институција.

"Министарство унутрашњих послова Републике Србије обратиће се друштвеним мрежама на којима је садржај објављен, са захтевом за његово уклањање и предузимање мера, како би се спречило даље ширење оваквих садржаја", навео је МУП и додао да ће јавност бити благовремено информисана о свим релевантним сазнањима у овом случају.

АИ алати АИ МУП злоупотреба
Извор:
Euronews
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА УЗРОК МЕНТАЛНИХ ПРОБЛЕМА: Нова болест – АИ индукована психоза
психоза

ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА УЗРОК МЕНТАЛНИХ ПРОБЛЕМА: Нова болест – АИ индукована психоза

11.09.2025. 08:45 08:52
Волим
0
Коментар
0
Сачувај