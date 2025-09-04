СРБИЈА ПОНОВО ПОВЕЋАЛА КЛИМАТСКУ АМБИЦИЈУ Још један корак ка праведној енергетској транзицији
Република Србија поново је повећала климатску амбицију и према данас усвојеном Национално утврђеном доприносу - NDC 3.0. предвиђено је смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште (GHG) до 2035. у односу на 1990. годину за 40.1 одсто.
На предлог Министраства заштите животне средине, Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници закључак којим се прихвата нови циљ смањења емирија GHG, који је чак четири пута амбициознији од првог Национално утврђеног доприноса из 2015. године, када је предвиђено смањење од 9,8 одсто.
Нови циљ је значајно виши и од оног који је дефинисан 2022. године, којим је било предвиђено смањење од 33,3 одсто до 2030. године.
Основ за дефинисање циља представља Интегрисани национални енергетски и климатски план (ИНЕКП), a oво је значајан корак ка праведној енергетској транзицији и јачању отпорности Републике Србије на климатске промене, али и још једна у низу обавеза које Министарство успешно реализује, након што је 2024. године достављен Национални инвентар емисија гасова са ефектом стаклене баште (NID) и Први двогодишњи извештај о транспарентности (BTR1).
NDC 3.0 биће достављен Секретаријату Оквирне конвенције Уједињених нација о промени климе (UNFCCC), чиме Република Србија испуњава међународне обавезе и омогућава приступ финансијској и техничкој подршци у области климатских промена.