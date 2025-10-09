IV НАЦИОНАЛНИ ОНКОЛОШКИ ФОРУМ
СРБИЈА ПРЕДЊАЧИ ПО СМРТНОСТИ ОД РАКА У ЕВРОПИ Стручњаци и пацијенти траже бржу дијагностику и савремене терапије
Србија се већ годинама налази у самом врху европских статистика по учесталости и смртности од малигних болести.
Према подацима Института за јавно здравље “Др Милан Јовановић Батут”, сваке године се региструје готово 40.000 нових случајева рака, док је стопа смртности међу највишима у Европи. Узрок томе су касно откривање болести, ограничени капацитети за превенцију и лечење, али и присутни фактори ризика који и даље озбиљно угрожавају здравље становништва.
Најчешћи облици рака код мушкараца су карцином плућа, простате и дебелог црева, док жене најчешће оболевају од рака дојке, плућа грлића материце и дебелог црева. Ови малигнитети заједно чине више од половине свих новооболелих, што указује на потребу за јачањем организованих скрининг програма у циљу раног откривања болести, али и обезбеђивања савремених терапијских приступа који значајно повећавају шансе за излечење и продужавају живот пацијената.
На IV Онколошком форуму, под називом “Оба крила, здрава била”, постављена су бројна важна питања: која су очекивања струке, а каква јавности и пацијената? Да ли ће коначно бити могуће смањити смртност од малигнитета? На који начин удружења пацијената могу допринети овом процесу? Каква је тренутна ситуација у дијагностици и лечењу малигних болести? Када ће савремене терапије постати стандард и први избор лекара? Како лечење онколошких пацијената може постати брже и ефикасније?
Поред представника државе, Онко форуму су присуствовали и стручњаци из области онкологије, директори клиника, међу којима су били проф. др Ференц Вицко, државни секретар Министарства здравља, доц. др Михаило Стјепановић, проф. др Зоран Џамић, доц. др Зоран Андрић, ass. др Маријана Миловић Ковачевић, проф. др Ана Видовић, као и представници удружења пацијената, међу којима су Горица Ђокић из Удружења за рак грлића материце и јајника „Проговори“, Сара Бојанић из Српског форума против рака дојке „Европа Дона Србија“, Оља Ћоровић из Удружења „Пуним плућима“ и Марко Ђурић из Удружења за уролошке канцере „Уротакт“.
На ИВ Онколошком форуму говорио је проф. др Ференц Вицко, државни секретар у Министарству здравља, који је рекао да је у сарадњи са Шведском и уз подршку Шведске амбасаде, покренут и заједнички програм како бисмо искуство њиховог успешног скрининг система, са обухватом већим од 90 одсто, пренели и на наш здравствени систем.
- Скрининг функционише само ако га доследно спроводимо и пратимо. Министарство здравља поставило је циљ да у наредне две године најмање милион жена прође скрининг на рак дојке, уз коришћење нове апликације која ће омогућити праћење одазива и резултата. Од 2013. године прегледано је више од пола милиона жена и откривено више од 1.500 случајева рака дојке, већином у раним стадијумима када је излечење могуће у више од 90 одсто случајев - каже проф. др Вицко и додаје:
- Охрабрује и податак да смртност од рака дојке опада, што показује да се свест жена мења и да све више саме траже превентивне прегледе. Поред тога, велики значај има ХПВ вакцинација, којом можемо спречити настанак више од десет различитих врста карцинома, не само рака грлића материце, већ и других малигнитета. Вакцина је доступна, безбедна и бесплатна, а наш циљ је да кроз едукацију и информисање повећамо свест родитеља и младих о њеном значају. Што се тиче терапије за малигне болести, искрено се надам да ћемо, као и сваке године, имати помаке на листи иновативних лекова и да ће до краја године бити уведене нове терапије и нове индикације. Имамо много пацијената који још увек нису покривени савременим лечењем, а постоје и нови лекови који дају знатно боље резултате. Нажалост, иновативни лекови који су пре десет година коштали хиљаду евра данас достижу и сто хиљада евра, јер се развијају за мале групе пацијената са специфичним рецепторима. Управо зато је наш задатак да, уз рационално коришћење средстава, омогућимо да што већи број оболелих има приступ савременом и делотворном онколошком лечењу – истакао је проф. др Вицко.
Оља Ћоровић, потпредседница Форума пацијената Србије и председница Удружења за борбу против рака плућа “Пуним плућима”, истакла је да ИВ Онколошки форум представља прилику да се говори не само о терапијама и статистикама, већ пре свега о људима који се боре за живот.
Овај форум има за циљ да унапреди статус онколошких пацијената, али и да пробуди свест свих нас, а посебно оних код којих постоји сумња на канцер, да се редовно контролишу и не одлажу преглед. Сви знамо да је у лечењу рака време најважнији савезник. Годинама понављамо да је рак излечив ако се открије на време, али за многе пацијенте у Србији време је и даље непремостив изазов, дијагностика и почетак лечења често трају предуго, а то умањује шансе за успех. Зато је неопходно заједно радити на превенцији, свеобухватном скринингу и доступности савремених терапија. Помаци су видљиви, све већи број пацијената добија иновативне лекове, али и даље постоји значајан број оболелих који немају приступ имунотерапији и другим савременим терапијама. Наду нам улива уверавање надлежних да ће нова листа лекова бити донета до краја године и да ће обухватити терапије које су пацијентима преко потребне, како би савремене терапије постале стандард, а не привилегија. Данас, захваљујући савременим терапијама, ни најтежи облици карцинома, више не морају да значе крај. Наш задатак је да та реалност постане стандард за сваког пацијента у Србији – истакла је Ћоровић.
На IV Онколошком форуму говорио је и доц. др Зоран Андрић, члан Републичке стручне комисије за онкологију и радиологију који је објаснио да је потребно максимално проширити скрининг и обезбедити да сви онколошки пацијенти добију терапију у складу са домаћим и европским водичима.
Рано откривање малигних болести је кључно, али Србија је, нажалост, и даље прва у Европи по смртности. Да би се та смртност смањила, неопходно је спровести јачи и доступнији скрининг. Скрининг који се сада спроводи није довољан и мора да се децентрализује, да се обавља и у регионалним и локалним болницама, а не само у великим градовима. Скрининг плућа би требало организовати на исти начин, уз директне позиве пацијентима, како би обухват био већи, док систем скрининга дојке постоји, али је одазив жена и даље низак. Свака пета, а према неким подацима и свака осма жена, одазове се на позив за мамографију. Док се скрининг не омасови, не може се очекивати смањење инциденце. С друге стране, важно је да се обезбеди адекватно и савремено лечење пацијената у што ранијим стадијумима болести, по могућству о трошку РФЗО. Најмодерније имунотерапије и биолошке терапије јесу уведене, али нису покривене све локализације карцинома. Зато је други важан сегмент борбе доступност најмодерније терапије у складу са домаћим и европским водичима. Домаћи водичи су усклађени са европским и јасно дефинишу које терапије треба примењивати, али проблем је што поједини лекови још нису на позитивној листи РФЗО. Та разлика постоји искључиво из економских разлога. РФЗО је најавио да ће до краја године проширити позитивну листу лекова, што ће омогућити да савремене терапије постану доступне већем броју пацијената - рекао је доц. др Андрић.