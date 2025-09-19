СРБИЈА ВЕЧЕРАС ДОБИЛА МИЛИОНЕРА Извучени бројеви 75. кола игре на срећу ЛОТО
19.09.2025. 20:30 20:36
У 75. колу игре на срећу Лото, седмица која је вредела 750.000 евра није извучена.
Извучени су бројеви 1, 34, 36, 8, 35, 22 и 25.
Шестицу је погодио један играч и он је богатији за 3.694.860 динара.
Ни у игри Лото плус није било седмице која је износила 720.000 евра, а извучени су бројеви 30, 20, 10, 32, 21, 8 и 34.
Такође ни у Џокер игри која се играла за 310.000 евра није било срећних добитника.
Извучени су бројеви: 9, 7, 0, 1, 5 и 1.
Наредно коло је 23. септембра.