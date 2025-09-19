clear sky
СРБИЈА ВЕЧЕРАС ДОБИЛА МИЛИОНЕРА Извучени бројеви 75. кола игре на срећу ЛОТО

19.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Tanjug/jutjub/printskrin

У 75. колу игре на срећу Лото, седмица која је вредела 750.000 евра није извучена.

Извучени су бројеви 1, 34, 36, 8, 35, 22 и 25.

Шестицу је погодио један играч и он је богатији за 3.694.860 динара.

Ни у игри Лото плус није било седмице која је износила 720.000 евра, а извучени су бројеви 30, 20, 10, 32, 21, 8 и 34.

Такође ни у Џокер игри  која се играла за 310.000 евра  није било срећних добитника. 

Извучени су бројеви: 9, 7, 0, 1, 5 и 1. 

Наредно коло је 23. септембра.

