НАКОН 16 ДАНА ПРОНАЂЕНА ЖИВА И ЗДРАВА Срећан крај потраге за женом из Ченте, породица и пријатељи нису одустајали
06.11.2025. 10:30 10:37
Коментари (0)
Жена В. М. (33) из Ченте, за којом се трагало 16 дана, пронађена је жива и здрава, објавио је Регистар несталих лица Србије.
“Захваљујемо се свима који су поделили вест о нестанку и на тај начин допринели бржем проналаску особе”, додаје се у саопштењу.
Ченћанка В. М. је нестала 21. октобра и од тада су за њом интензивно трагали породица и пријатељи. Како је наведено у позиву за помоћ, она је отишла и није се вратила, а са собом није понела лични документ.
Потрага је одмах кренула, а друштвеним мрежама се ширио апел да свако ко има било какве информације о овој жени то јави надлежнима.
Након 16 дана је стигла вест да је, срећом, пронађена жива и здрава.