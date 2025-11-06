clear sky
14°C
06.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2334
usd
102.0131
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НАКОН 16 ДАНА ПРОНАЂЕНА ЖИВА И ЗДРАВА Срећан крај потраге за женом из Ченте, породица и пријатељи нису одустајали

06.11.2025. 10:30 10:37
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
žena
Фото: Pexels.com

Жена В. М. (33) из Ченте, за којом се трагало 16 дана, пронађена је жива и здрава, објавио је Регистар несталих лица Србије.

“Захваљујемо се свима који су поделили вест о нестанку и на тај начин допринели бржем проналаску особе”, додаје се у саопштењу.

Ченћанка В. М. је нестала 21. октобра и од тада су за њом интензивно трагали породица и пријатељи. Како је наведено у позиву за помоћ, она је отишла и није се вратила, а са собом није понела лични документ.

Потрага је одмах кренула, а друштвеним мрежама се ширио апел да свако ко има било какве информације о овој жени то јави надлежнима.

Након 16 дана је стигла вест да је, срећом, пронађена жива и здрава.

жена нестали потрага
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај