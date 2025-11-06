ОГЛАСИО СЕ МИНИСТАР ПРОСВЕТЕ О РАДУ ИНСПЕКЦИЈЕ "Превенција је боља од санкције, јер гради поверење и смањује број пропуста" ЕВО ШТА ШКОЛЕ МОГУ ДА ОЧЕКУЈУ
Министар просвете Дејан Вук Станковић истакао је да је за функционисање образовног система важна контрола законитости рада образовних установа и указао на значај превентивног рада просветне инспекције.
„Законитост значи да установа функционише по правилима која штите дете, ученика, наставника, родитеља и целу заједницу. То је гаранција да свако има једнаке услове за рад и напредак“, рекао је министар на отварању стручног скупа о раду просветних инспектора, саопштило је данас ресорно министарство.
Он је указао и да је процедура гарант законитости, једнакости и правичности у раду.
„То није пука контрола докумената, већ заштита интегритета образовне установе као институције. Превентивни рад – то је снага савремене инспекције. Он подразумева правовремено упозоравање, саветовање, едукацију и подршку. Превенција је увек боља од санкције, јер она гради поверење и смањује број пропуста“, поручио је министар.
У оквиру скупа „Процедура вршења инспекцијског надзора“ – јесте темељ сваког квалитетног инспекцијског посла“ одржане су и радионице на којима су просветни инспектори имали прилику за дискусију и за размену мишљења о поступању у сложеним ситуацијама и примени прописа у пракси, наводи се у саопштењу.Министар је рекао да просветна инспекција обезбеђује да предшколске установе, школе и факултети раде у складу са законом и да поступци буду транспарентни, а одлуке засноване на правилима.