НАСТАВЉА СЕ ПРОТЕРИВАЊЕ СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА ИЗ ЦРНЕ ГОРЕ Акција „Странац” и даље активна

ПОДГОРИЦА: Полицијски службеници су на националном нивоу, реализовали 135 репресивних мера према страним држављанима који бораве на територији Црне Горе у оквиру којих је: принудно удаљено 11 страних држављана, протерано 11 страних држављана, поднета 81 прекршајна пријава, односно издато налога, донето 14 решења о повратку лица, отказан боравак за 15 страних држављана, те инициран престанак привременог боравка за три страна држављанина.

“Од почетка 2025. године, у оквиру акције Странац поднето је 8.907 прекршајних пријава, односно издато налога, донето је 1.381 решење о повратку лица, принудно је удаљено 181 лице, док је 160 страних држављана протерано из Црне Горе”, саопштено је из Управе полиције. 

Отказан је боравак за 1.616 лица, док је за 1.310 лица инициран престанак привременог боравка.

Службеници Сектора граничне полиције настављају са појачаним активностима усмереним на контролу законитости кретања, боравка и радног ангажмана страних држављана на територији целе државе.

