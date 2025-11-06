clear sky
МЕСАРОВИЋ У ШАНГАЈУ НА САСТАНКУ СА ПРЕДСТАВНИЦИМА КОМПАНИЈА „BGI Group", „Sinopharm" И „Huawei" Разговарали о унапређењу сарадње у областима медицине, фармације, високих технологија и привреде

06.11.2025. 11:19
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
адријана
Фото: принтскрин инстаграм/ mesarovicadrijana

Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић присуствовала је састанцима које је председник Владе Србије Ђуро Мацут одржао са представницима компанија „BGI Group“, „Sinopharm“ и „Huawei“ у Шангају.

-Разговарали смо о унапређењу сарадње у областима медицине, фармације, високих технологија и привреде. Србија под вођством председника Александра Вучића, систематски гради партнерства са водећим светским компанијама и развија секторе који носе будућност – иновације, биотехнологију и дигитализацију. Вођени визијом председника Александра Вучића, Владом Србије и Српском напредном странком на челу са Милошем Вучевићем, настављамо да јачамо економске и технолошке везе са Народном Републиком Кином и привлачимо инвестиције које доносе нова радна места и стабилан раст Србије - написала је Месаровић на Инстаграму. 

адријана месаровић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
