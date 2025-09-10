"МИ СМО СРБИ, НЕ ПЛАШИМО СЕ НИЧЕГ"
СРПСКИ ТУРИСТИ У НЕПАЛУ УСРЕД РАТНОГ СТАЊА Сасвим случајно стигли у Катманду тачно на почетак немира на улицама СВЕ ВИДЕЛИ ИЗ ПРВЕ РУКЕ
У гротлу демонстрација у Непалу у којима је страдало више од 20 особа, нашла се и група српских туриста која је у главни град Катманду дошла на дуго прижељкивани одмор, и то, веровали или не, истовремено с почетком нереда и насиља на улицама.
„Велика жеља нам је била да одемо на породично путовање у Индију и Непал. Путовање је било резервисано преко једне београдске агенције за прве дане септембра. Прва дестинација је била Индија, тамо смо провели неколико дана, а пре три дана стигли смо у Катманду, главни град Непала, у тренутку када почињу велике и крваве демонстрација са сликама које су обишле свет“, почиње разговор за "Блиц" Београђанин Михајло Гавриловић, који је на ово путовање кренуо са супругом и децом од 17 и 20 година.
"Ми смо Срби, није први пут да видимо демонстрације"
Идиличне слике ове хималајске државе пред њихово путовање замениле су уживо сцене насиља, смрти, паљења објеката, војске која патролира улицама, полицијског часа, једном речју – пакла. Иницијално, нереди у Непалу су уследили након владине одлуке да укине друштвене мреже, али и због распрострањене корупције и веома лоше економске ситуације. У претходна три дана запаљени су парламент, виле министара и куће полицајаца који су их чували.
Ове снимке направио је Гавриловић у земљи где је отишао са идејом да се одмори:
На снимцима које нам је Михајло послао из Непала, а који су снимљени 8. и 9. септембра, виде се хиндуистички храмови у центру града над којима се надвија густ, црни дим на месту где су некада биле виле министара, али и демонстранти који су опколили објекте на којима разбијају прозоре и пале их. Зграда са белом фасадом и плавим терасама је полицијска станица.
На питање има ли страха међу групом туриста, Михајло са осмехом каже: „Нема страха, ми смо Срби. Није први пут да видимо демонстрације на улицама“.
"Сваки облик насиља би престао кад би прошао аутобус с туристима"
Каже да су прве слике Катмандуа, када су од аеродрома аутобусом ишли до хотела, заправо биле демонстрације које су тек почеле. Са једне стране објекти у пламену и на хиљаде људи на улицама, а с друге, по речима нашег саговорника, сцена као из филма.
„Сви облици насиља, разбијања и паљења објеката престају у тренутку док аутобус са туристима пролази. Ођедном ратоборна лица младих Непалаца постају најљубазнија на свету. Свака активност стаје, окрећу се према нама са осмехом и машу све време док смо им у видокругу“, препричава несвакидашњу ситуацију овај Београђанин.
Објашњава да Непалци живе од туризма и туристе изузетно поштују. Такође су их и војска и полиција поздрављале на сваком кораку, те ниједног тренутка нису били забринути за своју безбедност.
"Данас је све мирно, отварају се радње..."
„Данас је све мирно, полако се отварају радње. Туристи слободно шетају градом. Војска је преузела контролу. Нема демонстраната на улицама. Нама је данас отказан један излет зато што је само скутерима дозвољено да се крећу, не и камионима и аутобусима“, прича Михајло.
"Надамо се мирнијем наставку путовања"
Каже да је кулминација насиља била дан раније, чуле су се детонације, из тог разлога нису ни излазили из хотела, али истиче да је сада све у реду.
Хотел у којем се налазе смештен је на главном тргу у чијој близини су древна краљевска палата и бројни храмови с јединственом архитектуром.
„Нас пут из Катмандуа води даље, 12. септембра одлазимо у Покхару, а у Непалу ћемо боравити све до 20. септембра. Надамо се много мирнијем наставку путовања“, рекао је за крај разговора Михајло Гавриловић.
