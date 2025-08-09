clear sky
СТИЖЕ ПОМОЋ ДРЖАВЕ Почела испорука новца грађанима Србије ЕВО ШТА СВЕ ТРЕБА ДА ЗНАТЕ

09.08.2025. 09:43 10:02
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Фото: Canva/ Ilustracija

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде започело је испоруку директне помоћи пољопривредним газдинствима која су претрпела значајне штете у пожарима који су пре месец дана погодили више подручја у Србији.

Помоћник министра Александар Богићевић истакао је да је Министарство остало доследно обећању датом на терену, приликом посета оштећеним домаћинствима, те да је испорука првих донација конкретан знак подршке и солидарности са пољопривредницима, наводи се у саопштењу.

- Данас смо на газдинству Јовановић у Церовцу код Крагујевца уручили две супрасне назимице расе моравка, које су донација пољопривредног газдинства Марковић из Вукићевице. Овим гестом не само да враћамо наду, већ и омогућавамо људима да поново стану на своје ноге - рекао је Богићевић.

Додао је да ће подела помоћи бити настављена и у наредним данима.

Богићевић се посебно захвалио Пољопривредној саветодавној и стручној служби Београд на обезбеђеном превозу, као и PSSS Крагујевац која је у сталном контакту са домаћинством Јовановић и пружа стручну подршку у опоравку производње.

Ненад Јовановић из Церовца, чије је газдинство претрпело велику штету, изразио је захвалност Министарству и свима који су учествовали у донацији.

- Наше моравке су страдале у пожару, а данас су се, захваљујући овој подршци, поново вратиле у наш дом. Срећни смо и охрабрени да наставимо даље - рекао је Јовановић.

Министарство ће наставити са испоруком живих животиња и друге врсте подршке газдинствима која су претрпела губитке, а све у циљу што бржег опоравка и наставка пољопривредне производње у погођеним подручјима.

пожари Србија пожари на њивама исплата накнаде штета
Извор:
Танјуг/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
