few clouds
28°C
06.09.2025.
Нови Сад
eur
117.167
usd
100.4002
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СТРАХИЊА ХОЋЕ ДА ПРОХОДА, ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА ГА СПРЕЧАВА ДА СЕ ДРУЖИ С ВРШЊАЦИМА Овај паметни дечак (5) жели да се ослободи КОЛИЦА

06.09.2025. 15:32 15:35
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник, И. Р.
Коментари (0)
Страхиња
Фото: Фондација Буди хуман

Хуманитарна фондација БУДИ ХУМАН - Александар Шапић прикупља новчана средства за Страхињу Миловановића (2020), који је рођен са церебралном парализом, а постоји шанса да стане на своје ноге!

Храбри дечак Страхиња рођен је у Београду, у термину и природним путем, али су одмах настали проблеми, те се од почетка бори с моторичким проблемима. Он има спастичку квадриплегичну церебралну парализу, те је доста времена провео на неонатологији.

Од 4. месеца живота укључен је у различите физикалне и логопедске терапије, а у октобру 2024. урађена му је и фибротомија, операција којом му се секу мишићна влакна, да се спречи грчење. Покретан је уз помоћ колица која гура друга особа, а за трансфере кревет колица и обрнуто потребна му је асистенција. Не седи и не хода самостално. Интелектуално је далеко изнад просека, а овај срчани дечак весео је и друштвен, и само жели да вежба и достигне своје вршњаке.

-Драги пријатељи, до сада смо гурали сами, али сад нам треба помоћ – написала је његова бака, Сања Лазаревић, уредница у магазину “Базар”. – Свака помоћ је добродошла!

Страхиња скупља новац да иде у Загреб, где се деца с церебралном парализом подвргавају специјалној интензивној физикалној терапији и рехабилитацији. Први пут организовали су се сами, сад Страхиња може да напредује ако му сви заједно помогнемо.

страхиња
Фото: Фејсбук, приватна архива

И. Р.

церебрална парализа терапија буди хуман Буди хуман – Александар Шапић
Извор:
Дневник, И. Р.
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај