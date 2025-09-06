СТРАХИЊА ХОЋЕ ДА ПРОХОДА, ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА ГА СПРЕЧАВА ДА СЕ ДРУЖИ С ВРШЊАЦИМА Овај паметни дечак (5) жели да се ослободи КОЛИЦА
Хуманитарна фондација БУДИ ХУМАН - Александар Шапић прикупља новчана средства за Страхињу Миловановића (2020), који је рођен са церебралном парализом, а постоји шанса да стане на своје ноге!
Храбри дечак Страхиња рођен је у Београду, у термину и природним путем, али су одмах настали проблеми, те се од почетка бори с моторичким проблемима. Он има спастичку квадриплегичну церебралну парализу, те је доста времена провео на неонатологији.
Од 4. месеца живота укључен је у различите физикалне и логопедске терапије, а у октобру 2024. урађена му је и фибротомија, операција којом му се секу мишићна влакна, да се спречи грчење. Покретан је уз помоћ колица која гура друга особа, а за трансфере кревет колица и обрнуто потребна му је асистенција. Не седи и не хода самостално. Интелектуално је далеко изнад просека, а овај срчани дечак весео је и друштвен, и само жели да вежба и достигне своје вршњаке.
-Драги пријатељи, до сада смо гурали сами, али сад нам треба помоћ – написала је његова бака, Сања Лазаревић, уредница у магазину “Базар”. – Свака помоћ је добродошла!
Страхиња скупља новац да иде у Загреб, где се деца с церебралном парализом подвргавају специјалној интензивној физикалној терапији и рехабилитацији. Први пут организовали су се сами, сад Страхиња може да напредује ако му сви заједно помогнемо.
И. Р.