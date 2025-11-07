У СУБОТУ ЈЕ ВЕЛИКИ ПРАЗНИК, А ОВО СУ ОБИЧАЈИ КОЈИХ СУ СЕ ПРИДРЖАВАЛИ НАШИ СТАРИ Посебно је важно како се на Митровдан односите према деци
У суботу, 8. новембра по грегоријанском, односно 26. октобра по старом, јулијанском, календару Српска православна црква и све помесне цркве које се држе старог календара прослављају празник Светог великомученика Димитрија – Митровдан.
Митровдан, дан посвећен Светом Димитрију Солунском, један је од најпоштованијих празника у нашем народу. Уз црквене обреде и славске трпезе, овај датум доноси и богато наслеђе народних обичаја у које се верује генерацијама. А међу њима, једно неписано правило издваја се посебно за родитеље.
На тај дан се деца не грде
У народу постоји веровање да на Митровдан никако не би требало грдити децу, ни за највећи несташлук. Сматра се да уколико родитељ на тај дан дигне глас или прекорева дете, оно би целе године могло бити неваљало и својеглаво.
Зато се на овај дан деци све "гледа кроз прсте". Иако модерним родитељима делује као симпатична празноверица, овај обичај заправо има дубљу поруку: један дан у години у коме се одричемо критике и враћамо толеранцији, разумевању и нежности према најмлађима.
Народни обичаји и поруке за родитеље
Митровдан се не везује само за верско поштовање, већ и за низ животних мудрости. На пример, у народу је остала позната изрека: "Митров данак – хајдучки растанак", којом се обележавао крај хајдуковања и почетак зимског повлачења. Значајан тренутак прелома у години, баш као што може бити и у породичним навикама.
За породице са децом, овај дан постаје прилика да се успори, да се обрати пажња на оно што је важно, а нарочито на тон и начин комуникације са децом.
Занимљивост - каква нас зима чека?
Према народној традицији, на Митровдан се "прориче" и каква ће бити зима. Ако тада падне снег, верује се да Свети Димитрије долази на белом коњу, што значи хладну, оштру зиму. Ако не, зима ће наводно бити блажа.
На крају, колико год нам обичаји деловали старински, многи носе практичне, животне поуке. Било да данас верујете у народне поруке или само тражите повод да будете мекши и стрпљивији, Митровдан је идеалан тренутак да се сетимо да је топлина дома увек јача од сваке казне.