КАКВУ ГОДИНУ ДА ОЧЕКУЈЕМО - ВИДЕЋЕМО НА МИТРОВДАН! Погледајте у небо тог дана! ЕВО шта значи ако засија сунце, а шта ако падне киша
Митровдан, који се у српском народу обележава 8. новембра, посвећен је античком команданту Солуна, светом Димитрију.
Он је живео у 3. веку и одбио да изврши наређење цара Максимилијана о прогону хришћана, јавно проповедајући веру као једину праву. Када је цар сазнао да је Димитрије хришћанин, наредио је да буде бачен у тамницу, мучен и погубљен.
Солунски хришћани су га тајно сахранили, а на месту његовог гроба касније је подигнута црква. По предању, гроб је одисао босиљком и смирном, па је Димитрије назван Мироточиви. Култ овог мученика брзо је стигао и до наших крајева. Градови Косовска и Сремска Митровица добили су име по њему.
Митровдан и народни обичаји
Митровдан је празник препун народних обичаја и вишестољетне традиције. По томе какво је време на овај дан, од давнина се предвиђала предстојећа зима. Ако пада киша и мраз, очекује нас дуга и хладна зима са много снега. Лепо време, са сунчевим зрацима, најављује благу зиму – народ верује да сунце на Митровдан значи срећу.
Овај дан је такође легендаран по хајдуцима, који су се тада растајали да би презимили, а поново се састајали на Ђурђевдан следеће године. Зато је и остао обичај у народној песми: "Ђурђевданак хајдучки састанак, Митровданак, хајдучки растанак".
Кућни обичаји и забране
Народ упозорава: ово није дан за примање гостију. Ко проведе ноћ ван свог дома, верује се, биће осуђен да током целе године "смуца" по туђим кућама. Ово правило не важи за оне који иду код блиске родбине или славе код својих најмилијих, али и они морају да ноће код куће.
Такође, уочи Митровдана морају бити завршени сви велики послови, нарочито радови на пољу. После празника, време се сматра варљивим, па би остављање послова за касније донело лошу срећу.
Митровдан и деца
Постоји и веровање да се на овај дан не треба грдити мала деца, колико год била непослушна или несташна, јер ће, ако их казните, остати таква целе године.
Митровдан је шеста по реду слава по броју свечара у Србији, а дан светог Димитрија у народном језику често се зове и по надимцима Мита или Митар.
Прогноза зиме по Митровдан
Ако пада киша и мраз – очекује нас дуга и хладна зима са пуно снега.
Ако пада снег – он ће се задржати све до априла.
Ако сија сунце – верује се да ће година бити срећна и да ће зима бити блага, пише Она.рс