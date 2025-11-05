ЗБОГ ПИТАЊА ЕВРОПСКОЈ КОМИСИЈИ Италијански новинар остао без посла ПОМЕНУО ЈЕ РУСИЈУ, УКРАЈИНУ, ИЗРАЕЛ И ГАЗИ
БРИСЕЛ: Италијански новинар Габријеле Нунциати остао је без посла у Бриселу након што је поставио, како је оцењено, "технички погрешно" питање на конференцији за новинаре Европске комисије, сазнаје данас лист "Паис".
"Ако Русија мора да плати обнову Украјине, треба ли Израел да плати обнову Газе, с обзиром на то да ју је готово целу уништио?", упитао је новинар агенције Нова портпаролку Европске комисије на конференцији за медије одржаној 13. октобра.
Портпаролка Комисије, Паула Пињо, тада је одговорила да је то занимљиво питање, али да га неће коментарисати "у овом тренутку".
Агенција Нова раскинула је сарадњу с њим две недеље касније, наводећи да је питање било "технички погрешно, непримерено и нетачно".
Нунциати, који је у Брисел дошао крајем августа као спољни сарадник, изјавио је за шпански лист да је сматрао да је питање "логично и засновано на чињеницама".
У саопштењу агенције Нова наведено је да је питање изазвало "нелагоду" и да је "технички погрешно", јер је "Русија напала Украјину без провокације, док је Израел био изложен оружаном нападу".
Агенција додаје да је снимак са конференције касније дељен "на каналима руских националиста и исламистичких медија" што је, како се тврди, "угрозило поверење између редакције и сарадника".
Европска комисија је саопштила да "придаје највећи значај слободи медија" и да "није била у контакту са агенцијом Нова поводом овог случаја".