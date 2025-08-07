СУТРА ПРОСЛАВЉАМО СВЕТУ ПЕТКУ ТРНОВУ Не хватајте се маказа да не бисте "обезглавили своју срећу! Чуварка је дома и заштитница од урока
Света Петка Трнова прославља се 7. августа, у част светитељке која у народу Србије, Црне Горе, Босне и Херцеговине и Македоније ужива велико поштовање
По народном предању, Трнова Петка је светица која кажњава жене ако тог дана раде, нарочито ручне радове као што су шивење, плетење, ткање и кување.
Зашто се зове Трнова?
Име "Трнова" потиче од веровања да ће жене које тог дана раде „ослепети од трња“ или их „ухватити трн“, симболично представљање болести, несреће или слепила. Зато се овај празник обележава као строго непосан и дан када се не ради ништа у кући.
Обичаји у Србији
Не ради се ништа ручно тог дана, нарочито жене чувају празник, да их не би снашла болест, слепило или нека друга невоља.
Не кува се, већ се једе храна припремљена раније.
У неким селима се ниједна жена не хвата игле или маказа, како не би "обезглавила своју срећу".
Девојке које желе да се удају моле се Трновој Петки за „добру прилику".