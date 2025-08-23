ТЕЛЕСНО КАЖЊАВАЊЕ ДЕЦЕ НОСИ ВИШЕСТРУКИ РИЗИК ПО ЗДРАВЉЕ Батине могу да оставе трајно тешке последице
Светска здравствена организација (СЗО) прогласила је телесно кажњавање глобалним проблемом јавног здравља који узрокује озбиљну штету физичком и менталном благостању деце, и може довести до криминалног понашања у одраслим годинама.
У новом извештају СЗО се наводи да су деца која су у 49 земаља са ниским и средњим приходима била изложена телесном кажњавању, што је дефинисано као “било које кажњавање у којем се користи физичка сила и чија је намера да изазове одређени степен бола или нелагодности, ма колико благ”, имала 24 одсто мање шансе да развијена на прави начин, него деца која нису била мета физичког кажњавања, пренео је лист „Гардијан”.
Процењује се да је широм света 1,2 милијарде деце сваке године изложено телесном кажњавању. У протеклом месецу 17 одсто све деце изложене телесном кажњавању претрпело је тешке облике физичког насиља, попут ударања по глави, лицу или ушима, или јаког и вишеструког ударања, наводи се у извештају.
- Сада постоје огромни научни докази да телесно кажњавање носи вишеструке ризике по здравље деце. Оно не нуди никакве користи за понашање, развој или добробит деце, нити користи за родитеље или друштво - рекао је директор одељења СЗО за здравствене детерминанте, промоцију и превенцију Етјен Круг, пренео је Танјуг. Круг је позвао да се “ова штетна пракса оконча како би се осигурало да деца напредују код куће и у школи”.
У извештају СЗО се наводи да деца изложена телесном кажњавању имају већу вероватноћу да развију анксиозност, депресију, ниско самопоштовање и емоционалну нестабилност, што се наставља и у одраслом добу и може довести до употребе алкохола и дрога, насилног понашања и самоубиства. Телесно кажњавање често је праћено психолошким кажњавањем, које подразумева понашање које омаловажава, понижава, плаши или исмева дете, додаје се.