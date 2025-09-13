ТЕМПЕРАТУРА ПАДА ЗА 16 СТЕПЕНИ, СТИЖЕ ПРАВА ЈЕСЕН! Захлађеће почиње овог датума, а онда нма стиже и Бабље лето
Са доласком праве јесени у Србију, температуре ће од 22. септембра пасти за 16 степени, доносећи хладније време са кишом и пљусковима, пре него што почетком октобра уследи Бабље лето.
У Србији се очекује промена времена са доласком праве јесени, уз значајан пад температура и наоблачења, пре него што уследи краткотрајно отопљење познато као Бабље лето, наводи се у прогнози „Блица“.
Пад температура и променљиво време
До 22. септембра очекује се углавном сунчано и суво време са максималним температурама до 30 степени Целзијуса. Метеоролог Иван Ристић најављује два блажа захлађења пре главног пада температуре, који ће уследити од 22. до 25. септембра. Тада ће дневне температуре пасти на 14 до 18 степени, а јутарње на 8 до 12 степени. Ово захлађење означиће почетак правог јесењег времена, које ће се задржати до краја септембра и почетка октобра.
Бабље лето у октобру
Након хладнијег периода, око 10. октобра очекује се Бабље (или Михољско) лето, током којег ће температуре порасти на 22 до 27 степени и трајати око десет дана. Пре тога, до 22. септембра, могућа су повремена наоблачења са краткотрајним кишама и пљусковима, уз блага освежења на свака два до три дана.
Викенд доноси кишу и кошу
Метеоролог аматер Марко Чубрило предвиђа да ће у суботу, 13. септембра, на југоистоку Србије ојачати ветар у кошевском подручју. У недељу, 14. септембра, стиже наоблачење са кишом, пљусковима и грмљавином, а температуре ће се кретати од 17 степени на западу до 27 степени на истоку земље. У понедељак, 15. септембра, биће свежије уз пролазне падавине.
Увод у јесен
Почетком наредне недеље време ће бити суво, али са хладним ноћима, када ће температуре падати на 3 до 14 степени, уз могућност приземног мраза на вишим планинама. Током дана биће сунчано са температурама од 18 до 25 степени. Средином недеље очекује се ново наоблачење са слабом кишом и појачаним северозападним ветром, а температуре ће се кретати између 17 и 24 степена. Од 23. септембра, хладни ваздух са севера Европе донеће изразитије јесење време, потискујући топли афрички ваздух ка југу.
Овај тренд указује на крај тропских температура и улазак у хладнији период, са краткотрајним освежењима пре него што Бабље лето донесе привремено отопљење почетком октобра.
Дневник, Блиц