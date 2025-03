ТРАЖИМО СТРАСТВЕНЕ И ИНОВАТИВНЕ МЛАДЕ ПРОФЕСИОНАЛЦЕ Министарство за европске интеграције расписало конкурс, ево ко може да се пријави

Ова иницијатива покренута је као део пројекта "WeLead: ЕУ програм за младе професионалце на Западном Балкану" ("WeLead: EU Scheme for Young Professionals in the Western Balkans") који финансира Европска унија.

Кроз низ активности, WeLead пројекат има за циљ да унапреди знање и искуство у процесу приступања за следећу генерацију јавних службеника и креатора политика у региону. Такође пројекат настоји да ојача професионалне мреже међу младим јавним службеницима и да подстакне везе између администрација.

"Тражимо страствене и иновативне младе професионалце који ће искористити могућности које су доступне кроз 6 кључних компоненти пројекта: WeLearn, WeConnect, WeShare, WeExperience, WeWrite i WeCoach. Одабрани кандидати ће имати прилику да развију своје лидерске вештине и вештине управљања променама и постану самопоуздани, умрежени лидери који управљају идејама, људима и реформама", наводи се у саопштењу.

Кандидати ће бити одабрани на основу својих квалификација, вештина и компетенција, а заинтересовани ће морати да испуне одређене услове: да су јавни службеници са Западног Балкана, старости 35 година или мање и да поседују најмање Б ниво знања енглеског језика.