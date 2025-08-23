(ФОТО) ВУЧИЋ НАЈАВЉУЈЕ ПОЈЕФТИЊЕЊЕ Пад цена и јефитнији кредити, ГРАЂАНИ ЋЕ ОСЕТИТИ НОВЕ ЕКОНОМСКЕ МЕРЕ У СВОЈИМ НОВЧАНИЦИМА
УБ: Председник Србије Александар Вучић изјавио је да ће грађани својим новчаницима осетити нове економске мере које ће представити сутра и додао да ће се односити на све производе, а пре свега на прехрамбене и на кућну хигијену, као и на могућност добијања кредита по нижим каматама.
"То ће се односити на све производе, а пре свега на прехрамбене производе и кућну хигијену и оно што је најважније на потрошачку корпу, на томе ће се осетити. Али није само то, то би неко рекао да су социјалне мере делимично, али ми радимо и праве економске мере, да бисмо помогли произвођачима и добављачима", рекао је Вучић током шетње на скупу грађана против блокада у Убу одговарајући на питање новинара где ће грађани пре свега осетити нове економске мере које је припремила држава.
Он је истакао да намера државе није да дира, како је рекао, у мале трговце.
"Не знам да ли ви знате, само четири највећа трговца у Србији, говоримо о Максију односно Делезу, Лидлу, Меркатору и Универескпорту, само вам они контролишу 53 одсто укупних прихода укупног промета. А ово ће се односити на, мислим, 24 највећа, на преко 70 одсто трговинских ланаца и имаће ограничену маржу, не можете да имате у Србији 45 одсто маржу, а да у неким земљама идете и са маржом од 25 одсто и да вам то одговара. Просто, извините", поручио је Вучић.
Како је рекао, нисмо ми најпаметнији на свету, али нисмо ни најглупљи.
"Тако да ћемо се борити за наше грађане и мислим да ће то људи осетити у својим новчаницима, да је то оно што је за њих најважније, тако да мислим да ће људи бити задовољни", истакао је Вучић.
Напоменуо је да има ту још много ствари, а посебно када је реч о кредитима.
"Још имамо ми вечерас неке преговоре да видимо до ког нивоа ћемо ићи око кредита и камата, јер те камате ће бити изванредно повољне, само да видимо да не буде искључиво за сиромашне, већ и за средњи слој становништва, да они могу то да узму, онда је то велика ствар", рекао је Вучић.
На питање новинара да ли ће те мере бити дугорочне, Вучић је казао да ће неке бити на шест месеци, а да ће бити донети и закони о њима до краја године.
"Много закона по том питању треба да донесемо, а ове мере ће бити да може да се прође цела јесен и зима а онда ћемо да видимо да ли можемо да продужујемо. Свакако ћемо доносити и друге законе и спремни смо да се консултујемо и са свим потрошачким удружењима додатно са свим другима који ће бити незадовољни", рекао је Вучић.
Додао је да имамо и неки проблем са захтевима ЕУ око струје и да ће се радити на томе.
"Али то још није ушло у процедуру и гледаћемо како и тај проблем да решавамо, да помогнемо људима. Морамо да будемо на страни обичних људи и народа, а не на страни било којих странаца", поручио је Вучић.
На питање како је могуће да опозиционим медијима сметају чак и ниже цене и ниже камате кредита, Вучић је рекао да га ништа не изненађује јер су ти исти измислили да је малолетно дете преминуло због тога што га је полиција тукла.
"Ако сте тако нешто у стању да измислите, онда шта је друго важно? Шта ће да кажу и како ће да кажу? Ако сте то могли да слажете и то отворено да слажете и да цео дан то радите и то пред протесте не бисте ли изазвали крвопролиће, а шта онда друго да очекујем? Тако да није важно да ли су они задовољни или је неко други задовољан, важно је да је народ задовољан. Мени су важни људи", поручио је Вучић.
Вучић је казао да је планиран и други ниво мера и да се припрема, како је рекао, још нешто за средину септембра.
"Имаћемо и други ниво мера и још нешто што припремамо за средину септембра, за наш национални празник. Биће много добрих ствари", поручио је председник Србије.
„Сутра је велики дан за мене, а важан је и велики дан за све друге људе“, најавио је Вучић пред представљање мера у недељу.