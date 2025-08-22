overcast clouds
ПРЕДСЕДНИК ВУЧИЋ У 11 ЧАСОВА У НЕДЕЉУ ПРЕДСТАВЉА НОВЕ МЕРЕ ЗА ГРАЂАНЕ Оценио их као чудесне: "Народ ће бити задовољан!"

22.08.2025. 11:34 11:37
Пише:
Дневник
Извор:
Курир.рс
Фото: unsplash.com, ilustracija

Председник Србије Александар Вучић представиће са својим тимом у недељу у 11 часова мере за бољи стандард грађана, сазнаје Курир!

Како је председник најавио, мере ће бити чудесне и грађани ће бити презадовољни њима.

- Много се радујем недељи и представљању мера, те мере ће бити чудесне за народ. Чудесно, добро и мислим да ће народ бити изузетно задовољан. Имамо цене које се узимају од добављача и ограничење марже. Много тога ћемо да урадимо за народ и много се радујем томе - казао је он и додао:

- У недељу пратите, имаћемо презентацију мера! То су можда и најбоље мере за обичан народ, за све наше грађане и то већ од 1. септембра креће примена - рекао је Вучић у среду приликом обиласка страначких просторија СНС у Цвијићевој улици.

Он је том приликом открио и шта ће мере садржати.

- Од цена, до свега другог, то ћете да видите. Кредити, каматне стопе на готовинске кредите, потрошачки кредити, да не говоримо да смо се побринули за додатну подршку у различитим сегментима, баш сам задовољан. Цело јутро имамо састанке око мера, мислим да ћете бити изненађени и задовољни - додао је председник.

