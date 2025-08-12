УМАЛО ТРАГЕДИЈА НА БАЗЕНУ У ИНЂИЈИ Малолетник повређен након опасног скока у воду

Инцидент се догодио у поподневним часовима када је на инђијском базену било много људи.



- Дечак је наводно, био са другарима и цео дан су се купали, пливали и правили "вратоломије" у води. Међутим, у једном тренутку малолетник је скочио у базен и то са места одакле, наводно, није дозвољено, а такође, извео је неки маневр и повредио се. Све се догодило у неколико секунди - каже очевидац који је присуствовао драми на базену.



- Само смо из масе чули "зовите помоћ, зовите помоћ". Било је страшно, с обзиром да је на базену у том тренутку било јако пуно деце. Некла дечица су се уплашила и почела да плачу. Спасиоци су одмах ускочили у воду и извукли дечака, пружена му је прва помоћ. Сви су се окупили око њега, био је у шоку и ван себе - описали су очевици шта се догађало на купалишту.

Запослени на градском базену позвали су екипу Хитне помоћи.

- Санитетом је довезен у Дом здравља у Инђији где су му и они, како сам чуо, констатовали лакше повреде. На сву срећу је прошао без последица, али у тренутку непажње или непослушности може да дође до стравичних повреда - наводи наш саговорник.

Огласили се са базена



Поводом јучерашњег инцидента Управа градског базена Инђије огласила се на свом званичном профилу на друштвеним мрежама.

- Обавештење Управе Спортски центра након јучерашњег инцидеnта на градском базену - Скоком у воду на начин који није дозвољен, није безбедан, изазвана је повреда малолетног лица на градском базену. Брзом реакцијом спасилаца и медицинских радника, малолетна особа је медицински збринута, а затим отпуштена на кућно лечење. Апелујемо на родитеље малолетне деце да утичу на децу, да се придржавају свих правила и прописа на градском базену која су истакнута на обавештајним таблама и да уважавају упутства запослених радника на базену, како не би долазило до оваквих инцидената. Захваљујемо се на разумевању и одговорном понашању. С поштовањем, Управа Спортски центар Инђија - пише у саопштењу.



(k1info.rs)