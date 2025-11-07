УПОЗОРЕЊЕ МЕТЕОРОЛОГА Србија под таласом хладнијег и кишовитог времена
Умерено до потпуно облачно и мало хладније, на северозападу и западу Србије углавном суво, а у осталим крајевима местимично са кишом, док је на високим планинама ујутро могућ и краткотрајни снег, а више падавина се очекује у првом делу дана на југу, југоистоку и истоку земље.
Ветар слаб и умерен, у доњем Подунављу повремено и јак источни и југоисточни, док ће се најнижа температура кретати од два до осам степени, а највиша дневна од 10 до 14 степени.
У Београду умерено до потпуно облачно и мало хладније са условима за слабу краткотрајну кишу, али током већег дела дана суво, с ветром слабим и умереним источним и југоисточним и најнижом температуром око седам, а највишом дневном око 13 степени.
Време наредних дана
Према изгледима времена у Србији за наредних седам дана, до 14. новембра, до понедељка ће бити претежно облачно, повремено са кишом.
У уторак се очекује делимично разведравање, још понегде је могућа сасвим слаба киша, док ће од среде бити суво са сунчаним периодима, а према крају периода и мало топлије.