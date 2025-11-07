БЛОКАДЕРИ И АНАРХОСИНДИКАЛИСТИ ПРОТИВ СРПСКИХ СТУДИЈА У НИШУ
Влада Србије је на данашњој седници донела историјску одлуку о оснивању Факултета српских студија у Нишу, чиме овај град и читав југоисток Србије постају национални центар идентитетских наука.
Нуклеус новог факултета чиниће Одељења за историју, србистику и славистику, док је у наредној развојној фази планирано отварање студијских програма за националну безбедност, националну археологију, културологију и етнологију.
Управо ту одлуку најгласније критикују професори који су месецима држали у блокади Филозофски факултет у Нишу, потпуно паралишући наставу и академски живот. То су исти они који су вредној и поштеној деци одузели готово годину дана студија својим насилним перформансима, уценама и демонстрацијом професорске моћи.
Ти самозвани „борци за академску слободу“ данас показују своје право лице — блокадерско, анархосиндикалистичко и антиинституционално. Све што у свом називу има српски префикс или национално обележје попут Српских студија у њима изазива нетрпељивост и агресију. Уместо да се баве науком и образовањем, они су се претворили у идеолошке комесаре који воде политичке обрачуне, прогањају колеге другачијег мишљења и вређају сваког ко се залаже за државу, Устав и закон.
Да би прикрили сопствену политичку агенду, ти исти кругови се сада прикривају иза лажне синдикалне борбе, злоупотребљавајући институцију синдиката у личне, идеолошке и антисрпске сврхе. Њихов такозвани „отпор“ нема никакве везе са интересима радника или академске заједнице — реч је о чистој анархолибералној агитацији, усмереној против државе и националних интереса.
У ту оркестрирану хајку, као и много пута до сада, увлаче и изманипулисане студенте, које користе као средство за своје политичке амбиције. Такво понашање представља срамоту за Универзитет у Нишу и дубоко је недостојно академске заједнице.
Филозофски факултет у Нишу већ месецима не личи на високошколску установу, већ на општински одбор блокадерске политичке секте. Уместо наставе и научног рада, у први план су дошли притисци, интриге и идеолошки обрачуни. Недавно су блокадери, у духу своје „демократије“, развластили легитимно изабрани Студентски парламент и без икаквих избора узурпирали све кључне позиције у студентским и другим телима факултета.
Након што су факултет претворили у политичку позорницу, сада отворено злоупотребљавају и синдикат, претварајући га у инструмент личних амбиција и идеолошке борбе појединих синдикалних вођа против Српских студија. Уместо да брани радничка права, синдикат Филозофског факултета у Нишу је постао мегафон блокадерске мањине која се противи свему што је државно, законито и национално.
Таквим деловањем, анархосиндикалне вође и студенти блокадери трасирају пут ка потпуном институционалном урушавању Филозофског факултета у Нишу, удаљавајући га од сваког облика академског достојанства.