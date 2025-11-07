ЗЛАТНО ПРАВИЛО ДА БОЈЛЕР ДУЖЕ ТРАЈЕ И МАЊЕ ТРОШИ Савети електричара уштедеће вам новац
Електричар открива када гасити бојлер, а када га држати укљученим, као и како термостат на 60 степени штеди струју и продужава век уређаја.
Електричар открива када је паметније гасити бојлер, а када га оставити укљученим и како уз једно подешавање можете знатно смањити рачун за струју. Кључ штедње је у термостату - никада га не подижите изнад 60 степени.
Вечна дилема о бојлеру и даље дели мишљења: да ли га држати стално укљученим или палити по потреби? На форумима и друштвеним мрежама расправе не престају, али стручњак коначно доноси јасан одговор.
Шта каже електричар?
Није тачно да је економичније да бојлер ради непрекидно.
Самци и парови: рационалније је бојлер палити само по потреби.
Породице с више чланова: практичније је да буде стално укључен, јер се топла вода користи чешће.
Важну улогу има и намена бојлера - ако га користите само за туширање, повремено паљење је сасвим довољно. Код већих проточних бојлера који се користе и у кухињи, има смисла да буду стално у функцији.
Дакле, најштедљивије је укључивати бојлер по потреби и користити га у јефтинијој тарифи струје.
Златно правило за мањи рачун и дужи век бојлера:
Подесите термостат на 55-60°Ц. Испод 55°Ц не ствара се каменац, док на температурама око 90°Ц долази до његовог наглог накупљања, посебно због тврде воде у већини домаћинстава.