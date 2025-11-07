КАПИТАЛНА УЛАГАЊА У СРЕМУ Министарка Сара Павков посетила општину Пећинци, у току изградња нове канализационе мреже за шест села
07.11.2025. 08:05 08:15
Министарка заштите животне средине Сара Павков посетила је насеља општине Пећинци где су у току радови на реализацији важних пројеката, међу којима и нова канализациона мрежа која покрива укупно шест села.
У шест насеља у општини Пећинци, канализациона мрежа стиже до сваког кућног прага.
У Пећинцима реализујемо и друге важне пројекте којима уводимо ред у област управљања отпадним водама, што ову општину чини добрим примером и за друге широм Србије