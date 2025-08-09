ПОЧЕЛО УКЛАЊАЊЕ БОМБЕ ТЕШКЕ ПОЛА ТОНЕ У БЕОГРАДУ НА ВОДИ Грађани позвани да напусте своје домове, безбедност највиши приоритет
БЕОГРАД: Припадници Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације почели су јутрос око седам сати уклањање авио-бомбе британске производње из Другог светског рата пронађене у Улици Николаја Кравцова на градилишту "Београда на води".
У сектору за ванредне ситуације налази се и министар унутрашњих послова Ивица Дачић који одатле прати акцију уклањања бомбе.
Извучена бомба ће бити транспортована највероватније преко Газеле, па даље преко Пупиновог моста, обилазницом према Панчеву да би у околини Ковина била уништена.
Министарство унутрашњих послова позвало је раније грађане у околини градилишта 'Београда на води', код Тржног центра 'Галерија' и зграда у деловима улица Николаја Кравцова, вожда Ђорђа Стратимировића, Луке Ћеловића Требињца, Херцеговачке улице (део између Николаја Кравцова и вожда Ђорђа Стратимировића) и Булевара Вудроа Вилсона (на делу од угла са улицом вожда Ђорђа Стратимировића), да од 6 до 9 часова, уколико су у могућности, напусте своје станове.
Препорука је да, уколико то није изводљиво, отворе прозоре, спусте ролетне и удаље се од прозора.
Локацију на којој је пронађена авио-бомба све време обезбеђују припадници Полицијске управе за град Београд.
Пронађена авио-бомба тешка је око 500 килограма, са експлозивним пуњењем од приближно 220 килограма.
Министарство унутрашњих послова апеловало је на све грађане да поштују упутства и наређења надлежних служби, као и да прате актуелне информације путем средстава јавног информисања, како би поступак уклањања и уништавања бомбе протекао безбедно и у најкраћем могућем року.