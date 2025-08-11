(ВИДЕО) "Отвори и не прилази док те не зовем" ЧУВЕНИ ХВАТАЧ ЗМИЈА пробио рупу у плафону, па УПАО У ОПАСНО ЛЕГЛО Призор никоме за пожелети
"Отвори и не прилази док те не зовем", зачуо се на самом почетку снимка највећег змијоловца из Удружења за заштиту гмизаваца и животне средине "Поскок", Владице Станковића, пре него што је уследио призор који је многе оставио без текста.
Владица се, носећи на себи специјално пчеларско заштитно одело за стршљенове, попео на мердевине у једном домаћинству у Србији, алатом направио рупу у плафону, а оно што је из ње испало многе је оставило у чуду.
Наиме, реч је о леглу изузетно опасних инсеката - стршљенова. Као што већ многи знају, ови крупни инсекти сваке године током лета задају муке бројним домаћинствима широм Србије, а Владица Станковић из Владичиног Хана управо је онај коме се најчешће обрате када чују њихово зујање.
Владица је једном приликом објаснио када и где се стршљенови најчешће појављују, како протиче њихов „лов“ и због чега је важно да знамо како да се понашамо када им се нађемо у близини.
Поред хватања змија, Владица Станковић бави се и ловом на стршљенове, а и ове године, као и претходних, већ је имао неколико успешних акција.
Крај јула, август, септембар, то су неки месеци као су они најраспрострањенији. Тада већ формирају легла и настављају да јачају, а томе им доприносе високе температуре - започео је Владица.
Тада се његов телефон "усија" од позива, али за њега не постоји препрека. Пење се и завлачи на неприступачне локације, пише Курир.