ВИРУС ЗАПАДНОГ НИЛА ЗАБЕЛЕЖЕН У 12 ОКРУГА "Батут" објавио нове податке, ЕВО КО ЈЕ НАЈУГРОЖЕНИЈИ
Институт за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут" саопштио је да су на територији Србије до 31. августа, регистрована 34 случаја обољевања од грознице Западног Нила у хуманој популацији.
Према подацима достављеним Батуту, пријављени случајеви грознице Западног Нила су на територији 12 округа и то у Београду где је забележено 10 случајава, као и у Јужнобачком округу где је забележено осам случајева, у Јужнобанатског округу забележено је три случаја, као и у Средњобанатском округу где је такође забележено три случаја, док је у Севернобанатском и Моравичком округу забележно по два случаја.
У Поморавском, Подунавском, Рашком, Браничевском, Шумадијском и Западнобачком округу забележен је по један случај.
Међу оболелима доминирају особе мушког пола, а све оболеле особе су просечне старости 65 година.
У циљу смањења ризика од заражавања вирусом Западног Нила, препоручује се примена мера личне заштите од убода комараца.
Препоруке које Батут наводи су употреба репелената на откривеним деловима тела приликом боравка на отвореном, ношење одеће дугих рукава и ногавица и светлих боја, препоручљиво је да одећа буде комотна, јер комарци могу да убадају кроз припијену одећу, као да се избегава боравак на отвореном у периоду најинтензивније активности комараца - у сумрак и у зору.
Такође, Батут наводи да у заштити од комараца доприноси употреба заштитне мреже против комараца на прозорима, вратима и око кревета, као боравак у климатизованим просторима, јер је број инсеката у таквим условима значајно смањен.
Истичу да је пожељно избегавати подручја са великим бројем инсеката, као што су шуме и мочваре.
Осим тога, пожељно је смањење броја комараца на отвореном где се ради, игра или борави, што се постиже исушивањем извора стајаће воде, јер се на тај начин смањује број места на које комарци могу да положе своја јаја.
У случају путовања у иностранство, поготово ако се ради о тропском и суптропском подручју, обавезно се придржавати свих мера превенције.
У сезони надзора 2025. године, до 28. августа у државама Европске уније (ЕУ) и Европске економске заједнице (ЕЕЗ) случајеви оболевања од грознице Западног Нила у хуманој популацији су регистровани у Грчкој, Италији, Румунији, Француској, Бугарској, Мађарској, Шпанији и Албанији.
Грозница Западног Нила је сезонско обољење које се преноси убодом зараженог комарца, а главни вектор, односно преносилац вируса Западног Нила је Цулеx пипиенс, врста комарца која је одомаћена и код нас.
Сезона трансмисије вируса Западног Нила у Србији уобичајено траје од јуна до новембра месеца.