ВОЖЊА БЕЗ СТРЕСА: Србија у топ 10 најпријатнијих земаља за вожњу у Европи

08.09.2025. 17:04 17:07
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/е управо зато
Фото: Дневник/Ф. Бакић  

Сајт DiscoverCars.com, специјализован за поређење rent-a-car услуга широм света, саставио је топ десет земаља у Европи где је вожња најлакша, а међу њима је и наша земља. Ево на основу чега су рангиране земље, као и ко је све у топ 10.

Како лако можете да возите у некој земљи много утиче на то колико ће вам бити пријатно и да ли ћете уживати у вожњи, било да сте локалац или туриста?

Глобални сајт за поређење рент-а-цар услуга DiscoverCars.com направио је листу десет земаља у којима је вожња најједноставнија у Европи, а на листи се нашла и наша земља и то одмах иза Аустрије.

Да би рангирали земље, узели су у обзир неколико фактора, међу којима су:

-колико се улаже у путеве по становнику,
-колико различитих саобраћајних знакова постоји,
-колико је аутомобила регистровано,
-број бензинских пумпи,
-и колико има јавних паркинг места.

Фото: Dnevnik (Slobodan Šušnjević)

Ево и како изгледа комплетна топ 10 листа:

Шпанија - 95 поена

Француска - 86 поена

Норвешка - 82 поена

Велика Британија, Холандија и Финска -  по 79 поена (заједничко четврто место)

Аустрија - 78 поена

Србија - 76 поена

Португал и Пољска - по 74 поена

Шведска - 73 поена

Хрватска и Немачка - по 72 поена

Италија и Швајцарска - по 71 поен.

(M.A./EUpravo zato)

вожња
