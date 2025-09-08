ВОЖЊА БЕЗ СТРЕСА: Србија у топ 10 најпријатнијих земаља за вожњу у Европи
Сајт DiscoverCars.com, специјализован за поређење rent-a-car услуга широм света, саставио је топ десет земаља у Европи где је вожња најлакша, а међу њима је и наша земља. Ево на основу чега су рангиране земље, као и ко је све у топ 10.
Како лако можете да возите у некој земљи много утиче на то колико ће вам бити пријатно и да ли ћете уживати у вожњи, било да сте локалац или туриста?
Глобални сајт за поређење рент-а-цар услуга DiscoverCars.com направио је листу десет земаља у којима је вожња најједноставнија у Европи, а на листи се нашла и наша земља и то одмах иза Аустрије.
Да би рангирали земље, узели су у обзир неколико фактора, међу којима су:
-колико се улаже у путеве по становнику,
-колико различитих саобраћајних знакова постоји,
-колико је аутомобила регистровано,
-број бензинских пумпи,
-и колико има јавних паркинг места.
Ево и како изгледа комплетна топ 10 листа:
Шпанија - 95 поена
Француска - 86 поена
Норвешка - 82 поена
Велика Британија, Холандија и Финска - по 79 поена (заједничко четврто место)
Аустрија - 78 поена
Србија - 76 поена
Португал и Пољска - по 74 поена
Шведска - 73 поена
Хрватска и Немачка - по 72 поена
Италија и Швајцарска - по 71 поен.
(M.A./EUpravo zato)