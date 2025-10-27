few clouds
27.10.2025.
Нови Сад
КО НАМ ВОЗИ ДЕЦУ?! Полиција из саобраћаја искључила чак 33 возача, 11 због алкохола УТВРЂЕНО И ДА ЈЕ 12 АУТОБУСА НЕИСПРАВНО

27.10.2025. 13:32
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Pixabay.com

Министарство унутрашњих послова подсетило је све организаторе ђачких екскурзија и рекреативних настава да су дужни да најкасније 48 сати пре поласка пријаве превоз деце, како би саобраћајна полиција могла да обави све неопходне контроле и обезбеди безбедно путовање.

Министарство унутрашњих послова саопштило је да је у току сезона ђачких екскурзија и рекреативних настава, те да организатори морају да поштују све прописе и благовремено пријаве превоз деце.

Према прописима, организатор је дужан да најкасније у року од 48 часова пре отпочињања путовања обавести надлежни орган унутрашњих послова о превознику, месту и времену поласка, броју аутобуса и возача, као и о броју пријављене деце и других лица која путују. Ови подаци омогућавају саобраћајној полицији да на време изврши контролу возила и возача.

Правилником о начину обављања организованог превоза деце прецизно су утврђени услови које морају да испуњавају и аутобуси и возачи.

бус
Фото: Sora, ilustracija

Од почетка године МУП-у је пријављено око 8.000 екскурзија, рекреативних настава и других облика организованог превоза деце. Саобраћајна полиција том приликом извршила је контролу више од 11.000 аутобуса и возача.

Из саобраћаја је искључено 33 возача, од којих је 11 било под дејством алкохола, као и 12 технички неисправних аутобуса.

Из МУП-а поручуују да ће припадници саобраћајне полиције наставити са појачаним контролама у циљу заштите безбедности деце, наставног особља и чланова спортских клубова и културно-уметничких друштава, и да неће дозволити полазак организованог превоза деце док не буду испуњени сви прописани услови.

