ВУЈАДИН СЕ ОДСЕЛИО ИЗ СРБИЈЕ, МИРКА ОСТАЛА У БЕОГРАДУ Ево коју је земљу изабрао за живот
Након што је А. К. (21) ухапшен због сумње да је уцењивао Вујадина Савића, фудбалер је наводно напустио Србију, преносе домаћи медији.
Вујадин Савић је наводно отпутовао у Француску где планира да остане дуже време.
- Вујадин је недавно отпутовао у Француску, где планира да остане дуже време. Мирка и деца су за сада у Београду, али и они ће му се ускоро придружити. Желе да се удаље од целе ситуације и да медијска бука око овог случаја прође. Тамо има пријатеље и пословне контакте, па планира да се одмори и посвети новим пословним ангажманима који нису везани за Србију - открива извор близак породици за „Свет“ и додаје:
- Цела ситуација га је потпуно уздрмала. Вујадин је неко ко никада није волео да се јавно експонира, а ова медијска пажња му јако тешко пада. Није желео да даје изјаве нити да додатно подгрева причу. Жели да заштити породицу, јер сматра да је то једино важно. Мирка је била изгубљена због свега, међутим, она и Вујадин су водили дуге разговоре...
Наравно, њој није лако, али њен приоритет су деца и мир у породици. Све време се труди да у кући влада нормална атмосфера, иако им јавност не да мира. Много је осуда и разних прича, а с тим треба изаћи на крај - напомиње саговорник „Свет-а“.
А. К. смештена у притвор мушки део затвора
Иначе, трансродна особа А. К. (21), ухапшена због основане сумње да је уцењивала бившег фудбалера Вујадина Савића приватним снимцима и фотографијама, после хапшења је смештена у притвор у регуларну собу мушког одељења Централног затвора.
Иако се ради о особи која се облачи као женско и која има уграђене силиконске груди, смештена је у мушко одељење с обзиром на то да није прошла процес транзиције и да јој је у званичним документима као пол уписано М (мушко).
Претресен стан на Врачару
„Блиц“ сазнаје да је А. К. по налогу Првог основног јавног тужилаштва у Београду током септембра претресен стан на Врачару у којем живи, а потом је по налогу Трећег основног јавног тужилаштва и ухапшена.
- Она се већ неко време налази у притвору Централног затвора у Београду одлуком Трећег основног суда - каже извор „Блица“.