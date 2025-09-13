ОВА ЕЛИТНА ЈЕДИНИЦА САДА ПРИМА НОВЕ ЧЛАНОВЕ! Једна ствар вам више није потребна, а услови су бољи него икад
Министарство унутрашњих послова расписало је конкурс за пријем у Жандармерију.
Мајор полиције Жандармерије Рајко Попов изјавио је данас да се за актуелни конкурс, за разлику од претходних година, могу пријавити и кандидати који не поседују возачку дозволу Б категорије, али су дужни да је, по заснивању радног односа у МУП-у, набаве у року од две године.
-Кандидати треба да задовоље опште и посебне услове за пријем у Жандармерију. Општи услови су да су кандидати држављани Србије, да имају место пребивалишта у Србији, да немају безбедносних сметњи за пријем у Министарство унутрашњих послова и да задовољавају селекционо тестирање - рекао је Попов за Танјуг.
Селекција се, како каже, састоји из више фаза.
-Када задовоље опште услове, кандидати се позивају на селекционо тестирање које се састоји из провере моторичких способности, психолошког тестирања и општег лекарског прегледа. Након тога упућују се на лекарски преглед, који је услов да би били позвани на селекцију на обуку за Жандармерију. Сама селекција на обуку за Жандармерију траје 21 дан и кандидатима је то најзахтевнији део целокупне селекције - навео је Попов.
По завршетку селекционе обуке, кандидате чека основна обука за Жандармерију у трајању од два месеца.
-Након тога кандидати се примају у радни однос у Министарству унутрашњих послова у статусу приправника и крећу даље у селекцију - рекао је он.
На питање какве особине треба да има кандидат, Попов каже да је потребно да буду храбри, одважни, сигурни у себе, високо мотивисани и спремни да се суоче са изазовима.
-Оно што је по мени најтеже у нашем послу јесте што не знамо шта нас очекује на терену, а морамо да реагујемо брзо, одлучно и професионално - рекао је Попов.
На конкурсу за пријем у Жандармерију, који је отворен до 10. октобра, има 170 слободних места.