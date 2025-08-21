ЗА ТЕРМАЛНУ РИВИЈЕРУ ВАМ НЕ ТРЕБА ПАСОШ! У Богатићу постоји прави рај са здравственим бенефитима- Сезона је током целе године, а у њој ужива цела породица!
Замислите да зароните у топлу, лековиту воду богату минералима и то - без напуштања Србије. Док су до скоро љубитељи термалних извора ишли у Мађарску, Румунију или Словенију, сада је прави термални рај доступан и код нас, у срцу Мачве, на Термалној ривијери у Богатићу.
Овај комплекс који на први поглед осваја срце посетилаца смештен је на једном од најбогатијих геотермалних налазишта у Европи, а извори воде температуре и до седамдесет степени прилагођени су за максималну удобност посетилаца.
Термална ривијера у Богатићу поседује јединствену комбинацију температуре и минералног састава - са сулфатом, натријумом, калцијумом, магнезијумом и другим минералима, која доноси низ здравствених бенефита.
Термална вода није само пријатан осећај у базену. Она има антиинфламаторна, умирујућа и антиоксидативна својства, помаже у ублажавању болова у зглобовима и мишићима, побољшава циркулацију и негује кожу. Такође је корисна за особе са проблемима попут екцема, псоријазе или опекотина, али и за опоравак након дерматолошких третмана.
МЕСТО ГДЕ СЕ УЖИВА 365 ДАНА У ГОДИНИ!
За разлику од многих сезонских бања, Термална ривијера у Богатићу ради током целе године, нудећи уживање и релаксацију у свако доба, без обзира на временске прилике.
Поред базена са термалном водом, комплекс нуди сауну, парно купатило, хидротерапијски базен са масажним атракцијама попут слапова за рамена и леђа, масажера за стопала и хидромасажних лежаљки, као и шанк у води.
ЗАБАВА ЗА ЦЕЛУ ПОРОДИЦУ!
За најмлађе су припремљени безбедни тобогани, док одрасли могу да уживају у блатној бањи, ресторану и опуштајућим зонама испод дрвећа. За оне који желе дужи боравак, на располагању су луксузни апартмани и собе.
Термална ривијера у Богатићу није само нови, туристички садржај, она је доказ да Србија има природни потенцијал врхунског нивоа. То је место где релаксација, забава и превентива иду руку под руку, без обзира на сезону.
Више нема потребе тражити термалне воде ван земље: довољно је посетити Термалну ривијеру да бисте уживали, опоравили се и осетили праву вредност природе Србије.