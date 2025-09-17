ЗАПАМТИТЕ ОВЕ ДАТУМЕ Још неколико нерaдних дана је остало до краја године ПЛАНИРАТЕ ЛИ НЕКО ПУТОВАЊЕ
Како се ближимо крају године, многи се питају колико нас још слободних дана очекује до 31. децембра 2025. године.
Нерадни дани су прилика да се одморимо од посла, проведемо време са породицом или уживамо у својим хобијима, а у Србији се годишње обележава више државних празника и верских празника који се сматрају нерадним данима.
До краја 2025. године у Србији остаје још неколико значајних празника:
-
1. новембар (петак) – Дан свих светих
- 11. новембар (понедељак) – Дан примирја у Првом светском рату
- 25. и 26. децембар (четвртак и петак) – Божић по грегоријанском календару
Поред ових празника, већина грађана ће моћи да искористи и викенде као додатне слободне дане.
За оне који Божић славе по грегоријанском календару, нерадни ће бити и 25. децембар, који ове године пада у четвртак. То отвара могућност да се уз један слободан дан више направи лепа празнична пауза, баш пред крај године.
Укупно, до краја 2025. године грађане Србије чека још 6 до 8 нерадних дана, у зависности од тога да ли празници падају у радне дане или викенд. Због тога, ако већ планирате путовање, одмор или само викенд излете, добро је имати на уму који дани су слободни како бисте их искористили на најбољи начин.
Ови празници представљају идеалну прилику за одмор или кратко путовање, а с обзиром на то да се неки од њих поклапају са викендом, слободни дани се могу и продужити.
Поред државних празника, неки грађани користе и верске празнике као што су Ускрс, Духови и Божић по јулијанском календару, који такође могу бити нерадни у складу са религијским обичајима и локалним одлукама.
Дакле, ако припадате православној вероисповести, до краја године можете рачунати на још један званичан нерадни дан. Ако сте католик или припадате некој од хришћанских заједница које Божић славе 25. децембра – преостају вам још два.
За све који желе да искористе сваки слободан дан до краја године, препорука је да провере календар празника, резервишу одмор или викенд излете и планирају активности тако да максимално уживају у преосталим слободним данима.