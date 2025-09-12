ЗАПУШИЛА УСТА СВИМА КОЈИ ТВРДЕ ДА СУ СРБИ РАСИСТИ: „Овде сам осетила само искрену љубав, расизам овде нисам ни видела"
Патриша Каунда, млада жена из Замбије, пре нешто више од две године преселила се у Србију због љубави.
Оно што је започело као лична одлука, претворило се у искуство које сада активно дели са својим пратиоцима на друштвеним мрежама. Недавно се огласила поводом контроверзних коментара који Србе означавају као једне од „најрасистичкијих нација у Европи“.
У обраћању на Инстаграму и ТикТоку, Патриша је одлучно демантовала овакве тврдње.
„Живим овде две и по године и никада нисам доживела ниједан облик расизма. Оно што сам осетила је искрена љубав и подршка од људи око себе“, рекла је она.
Она Србе описује као изузетно гостопримљиве и топле људе.
„Они се заиста труде да помогну – ако могу да учине нешто за вас, неће се двоумити, и све то раде са искреном жељом“, истакла је Патриша.
Својим пратиоцима испричала је и како љубазност Срба види у свакодневним ситницама.
„Док шетате улицама, примећујете људе који пролазе поред вас и делују као да се труде да задрже осмех. Није реч о лицемерју, већ о природној топлини и пажњи“, истакла је Патриша.
Патриша је додала да, за разлику од неких других земаља, где понекад постоји хладан или непријатељски поглед, у Србији такво понашање готово да не постоји.
„Ако вас неко и погледа озбиљно, то је најчешће из радозналости, а не из мржње“, објаснила је она.
Закључила је јасно и одлучно:
„Срби нису расисти. Све тврдње које говоре супротно једноставно не одражавају стварност. Моје искуство овде је доказ да људи могу бити веома љубазни и отворени.“