ЗАПУШИЛА УСТА СВИМА КОЈИ ТВРДЕ ДА СУ СРБИ РАСИСТИ: „Овде сам осетила само искрену љубав, расизам овде нисам ни видела"

12.09.2025. 09:59 10:02
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Screenshot/ Instagram/ patriciakaunda

Патриша Каунда, млада жена из Замбије, пре нешто више од две године преселила се у Србију због љубави.

Оно што је започело као лична одлука, претворило се у искуство које сада активно дели са својим пратиоцима на друштвеним мрежама. Недавно се огласила поводом контроверзних коментара који Србе означавају као једне од „најрасистичкијих нација у Европи“.

У обраћању на Инстаграму и ТикТоку, Патриша је одлучно демантовала овакве тврдње.

„Живим овде две и по године и никада нисам доживела ниједан облик расизма. Оно што сам осетила је искрена љубав и подршка од људи око себе“, рекла је она.

Она Србе описује као изузетно гостопримљиве и топле људе. 

„Они се заиста труде да помогну – ако могу да учине нешто за вас, неће се двоумити, и све то раде са искреном жељом“, истакла је Патриша.

Својим пратиоцима испричала је и како љубазност Срба види у свакодневним ситницама.

„Док шетате улицама, примећујете људе који пролазе поред вас и делују као да се труде да задрже осмех. Није реч о лицемерју, већ о природној топлини и пажњи“, истакла је Патриша.

Патриша је додала да, за разлику од неких других земаља, где понекад постоји хладан или непријатељски поглед, у Србији такво понашање готово да не постоји. 

„Ако вас неко и погледа озбиљно, то је најчешће из радозналости, а не из мржње“, објаснила је она.

Закључила је јасно и одлучно:

„Срби нису расисти. Све тврдње које говоре супротно једноставно не одражавају стварност. Моје искуство овде је доказ да људи могу бити веома љубазни и отворени.“

расизам Срби
