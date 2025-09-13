ЗАШТО ЈЕ ХПВ ВАКЦИНА НАЈВАЖНИЈИ КОРАК У ЗАШТИТИ БУДУЋИХ ГЕНЕРАЦИЈА? Родитељи и даље недовољно информисани, а Србија касни у заштити своје деце
Рак грлића материце једина је малигна болест која се може спречити једноставном имунизацијом, али је обухват вакцинације против ХПВ у Србији и даље забрињавајуће низак – само 8,5 одсто деце узраста од 9 до 19 година примило је прву дозу вакцине.
Према најновијим подацима Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, од јуна 2022. до краја августа 2025. године дато је укупно 133.940 доза вакцине против ХПВ. Прву дозу примило је 55.880 деце, од којих су три четвртине девојчице (73 одсто), а свега четвртина дечаци (23 одсто). Потпуно вакцинисано, у складу са узрастом и препорученим бројем доза, до сада је 41.688 малишана и адолесцената.
Највиши обухват вакцинацијом (11–12,2 одсто) бележи се у Јужнобачком округу, Београду и Моравичком округу, док је најнижи (0,6–2,1 одсто) у Новом Пазару, Пчињском и Јабланичком округу. Иако број вакцинисаних расте, овакав темпо није довољан да се у догледно време елиминише рак грлића материце, болест која сваке године у Србији однесе животе више од 700 жена. Управо зато Удружење пацијенткиња оболелих од рака грлића материце и јајника „Проговори“, у сарадњи са Домом здравља Вождовац и Основном школом „Карађорђе“, су изабрали школу као најзначајније месту одакле треба да се пошаљу поруке о ХПВ инфекцији и значају вакцинације. Школа је простор где се родитељи и млади најдиректније могу информисати о овој теми, односно добити правовремене и тачне поруке о превенцији.
- Удружење пацијената оболелих од рака грлића материце и јајника “Проговори” од почетка снажно подржава имунизацију против ХПВ и кроз различите активности настојимо да информишемо родитеље и младе о значају заштите. Ипак, обухват је и даље забрињавајуће низак, само око 8 одсто деце је вакцинисано. Разлог видимо у недовољној информисаности родитеља, али и у чињеници да ХПВ вакцина још увек није постала обавезна, па многи и не знају да им је доступна. Управо зато смо, заједно са педијатрима, гинеколозима и онколозима, покренули иницијативу да се њен статус изједначи са осталим вакцинама у календару обавезне имунизације. То би значајно повећало обухват и спасло бројне животе. Наша порука родитељима је јасна, ова вакцина је безбедна, ефикасна и представља најважнији корак у заштити здравља деце и будућих генерација - истакла је Горица Ђокић, из Удружења „Проговори“.
Вакцинација дечака
Син Милице Марковић из Београда један је од 41.688 деце, која су у Србији потпуно вакцинисана против ХПВ препорученим бројем доза. - Од самог почетка сам желела да му обезбедим заштиту, јер ХПВ може изазвати не само рак грлића материце, већ и полне брадавице, карцином пениса и других органа. За мене је било важно да предузмемо све што је могуће како би заштитили његово здравље и смањили ризик од болести у будућности. Као родитељ, сматрам да је веома важно да се информишемо и донесемо одлуке засноване на чињеницама и стручним препорукама. Вакцина пружа прилику да се деца заштите и да се ризик од озбиљних болести значајно смањи, а истовремено доприноси и заштити других у заједници. Надам се да ће што више родитеља имати прилику да се упозна са овим информацијама и да се одлуче да заштите своје дете, јер превенција је увек боља од лечења, и то је прилика коју не треба пропустити - каже Марковић.
- Новина је да сада у електронском картону имамо подсетник за ХПВ вакцину, што нам је значајно олакшало рад. Раније смо ручно уносили белешке, а сада постоји посебна иконица са ознаком ХПВ – ако дете није примило вакцину, или треба да прими следећу дозу, појави се црвени кружић. Када дете прими дозу, кружић постаје зелен, а када дође време за следећу, поново се обоји у црвено. На тај начин увек имамо јасан преглед ко је вакцинисан и када треба да прими наредну дозу. Што се тиче одзива, можемо рећи да смо задовољни, иако увек може боље. Родитељи често, када дете доведу на редовну или обавезну вакцинацију, добију и информацију о вакцини против ХПВ и тада се већина одлучи да је дете прими. За нас као педијатре, много би значило када би ХПВ вакцина била обавезна. То би олакшало организацију, повећало обухват и створило свест код родитеља да постоји још једна важна вакцина која штити здравље деце - нагласила је др Александра Секулић Фрковић, начелница педијатрије у Дому здравља Вождовац.
Љ. Петровић