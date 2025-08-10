clear sky
ЖИКА ЈЕ ЖИВА ЛЕГЕНДА САБОРА ТРУБАЧА У ГУЧИ Открио је једну мање познату анегдоту која данас звучи невероватно

10.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Рина
сабор трубача у гучи
Фото: Рина

Сабор трубача у Гучи, данас светски познат фестивал, своје прве тонове одсвирао је давне 1961. године и то у порти цркве у овој драгачевској варошици.

Један од ретких живих сведока тог времена је Жика Ајдачић који каже да је све кренуло идејом тројице ентузијаста - Бранка В. Радичевић, Мике Стојића и Лале Вујовића, тадашњег председника општине.

- Ја сам већ од првог Сабора долазио као млад студент. Сећам се, 1967. године овде је била дрвена позорница, порта је била пуна шатри и столица, све је врвело од народа. Касније се све преселило на стадион, где је опет била дрвена бина, а трубачи су се од сунца склањали у шуму - каже за агенцију Рина Ајдачић.

Открио је и једну мање познату анегдоту из раних година Сабора, да су поједини музичари мењали име и презиме како би лакше добијали ангажмане.

- Екле Маћутовић, један од најбољих трубача света, имао је проблема када га ангажују, па је променио име у Младен Младеновић и узео српско име. Рекао ми је: “Нико није хтео да ме ангажује, правили су ми проблеме, а сада сам Србин” - каже Ајдачић.

сабор трубача у гучи
Фото: Рина

Поред легенди, у Гучи се данас рађа и нова генерација трубача. Међу њима је и Михајло Зечировић из Бојника, који је прошле године, са само 15 година, постао најмлађи победник у историји фестивала.

- Имам сада 16 година. Прошле године мој оркестар је освојио прво место, што до тада нико није успео са толико година - истакао је млади уметник.

Сабор трубача, који траје већ више од шест деценија, и даље чува дух своје прве позорнице – трубе која одјекује из срца Драгачева и окупља људе из свих крајева света.

Сабор трубача у Гучи Гуча драгачево
Извор:
Рина
Пише:
Дневник
Вести Друштво
