ЗЛАТНА ТРУБА ИДЕ У ЗАГУЖАЊЕ Младен Крстић однео победу као најбољи млади трубач на 64. Сабору у Гучи
10.08.2025. 08:31 08:46
За најбољег младог трубача овогодишњег 64. Сабора трубача у Гучи другог дана манифестације синоћ је изабран Младен Крстић из Загужања у општини Сурдулица.
Према оцени стручног жирија, другополасирани млади трубач је Матија Станисављевић, док је треће место заузео Јанко Варагић из оркестра Драгачевски подмладак.
Са титулом најбољег оркестра 64. Сабора трубача из Гуче одлази оркестар Жељка Бактеровића. Друго место заузели су трубачи трубачког оркестра Давида Антиоћа из Власотинца, док је трећепласирани оркестар Драгана Стевановића, такође из Власотинца.