14.10.2025.
Нови Сад
ДАЧИЋ У ЛОНДОНУ С БРИТАНСКОМ КОЛЕГИНИЦОМ о унапређењу сарадње и јачању граница

14.10.2025. 20:58
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
муп
Фото: MUP

Потпредседник Владе и министар унутрашњих послова Ивица Дачић разговарао је, вечерас, на маргинама конференције министара унутрашњих послова Берлинског процеса, у Лондону са министарком унутрашњих послова Уједињеног Краљевства Шабаном Махмуд, која му је пожелела добродошлицу у Лондон.

Министри су разматрали могућности за унапређење сарадње у јачању граница и сузбијању ирегуларних миграција, као и кријумчарењу миграната.

Такође, Дачић и Махмуд су оценили да је наша билатерална полицијска сарадња добра и сложили се да је унапређење исте од значаја за обе земље, посебно у области сузбијања деловања организованих криминалних група, борбе против наркотика, трговине људима.

Дачић је искористио прилику да позове министарку Махмуд у посету Србији.
 

ивица дачић министар унутрашњих послова конференција
Вести Политика
