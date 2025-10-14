ДАЧИЋ У ЛОНДОНУ С БРИТАНСКОМ КОЛЕГИНИЦОМ о унапређењу сарадње и јачању граница
14.10.2025. 20:58 21:04
Потпредседник Владе и министар унутрашњих послова Ивица Дачић разговарао је, вечерас, на маргинама конференције министара унутрашњих послова Берлинског процеса, у Лондону са министарком унутрашњих послова Уједињеног Краљевства Шабаном Махмуд, која му је пожелела добродошлицу у Лондон.
Министри су разматрали могућности за унапређење сарадње у јачању граница и сузбијању ирегуларних миграција, као и кријумчарењу миграната.
Такође, Дачић и Махмуд су оценили да је наша билатерална полицијска сарадња добра и сложили се да је унапређење исте од значаја за обе земље, посебно у области сузбијања деловања организованих криминалних група, борбе против наркотика, трговине људима.
Дачић је искористио прилику да позове министарку Махмуд у посету Србији.