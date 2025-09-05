АУТОМОБИЛ ПРЕГАЗИО ДЕЧАКА Малишан оборен у Јајинцима, с тешким повредама превезен у Ургентни центар УВИЂАЈ У ТОКУ
05.09.2025. 19:33 19:34
На углу Улице Вукашина Антића и Булеваром ЈНА у Јајинцима, око 19 часова догодила се тешка саобраћајна несрећа када је аутомобил оборио дечака старог 12 година, сазнаје Телеграф.
Према првим информацијама, дете је задобило тешке повреде – повреду главе и прелом потколенице. Екипа Хитне помоћи одмах је интервенисала и превезла дечака у Ургентни центар.
На месту несреће полиција обавља увиђај, а околности које су довеле до обарања пешака биће накнадно утврђене.
(Telegraf.rs)