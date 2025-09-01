clear sky
АУТОМОБИЛ СЛЕТЕО С ПУТА КОД ШИДА У тешкој саобраћајки ка Адашевцима погинула једна особа

01.09.2025. 10:47 10:49
Пише:
Дневник
Извор:
Република.рс
На магистралном путу од Шида ка Адашевцима, рано јутрос догодила се тешка саобраћајна несрећа у којој је једна особа погинула.

До саобраћајне несреће је дошло око 7.30 часова, када је аутомобил слетео са пута, из још неутврђеног разлога, пише "Република".

Том приликом једна особа је погинула.

Саобраћај на том потезу је отежан, а у току је полицијски увиђај и истрага која треба да утврди све околности ове трагедије.

Вести Хроника
