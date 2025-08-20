clear sky
ЦАРИНИЦИ ЗАПЛЕНИЛИ ПОШТАНКСУ ПОШИЉКУ ПУНУ МАРИХУАНЕ 16 теглица напуњених дрогом

20.08.2025. 13:54 14:03
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Заплењена дрога
Фото: Управа царине

Службеници Одељења за сузбијање кријумчарења Управе царина су почетком августа 2025. године на испостави Пошта Београд открили пошиљку пуну дроге.

У њој се налазило 16 стаклених теглица са натписом ''Kaws rock grade slurpee'' испуњених сасушеном биљном материјом, која је приручном анализом одреаговала на марихуану.

Заплењена дрога
Фото: Управа царине

Поштанску пошиљку са укупно 450 грама наркотика преузели су у даљу надлежност полиција и тужилаштво.

