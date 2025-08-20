ЦАРИНИЦИ ЗАПЛЕНИЛИ ПОШТАНКСУ ПОШИЉКУ ПУНУ МАРИХУАНЕ 16 теглица напуњених дрогом
20.08.2025. 13:54 14:03
Службеници Одељења за сузбијање кријумчарења Управе царина су почетком августа 2025. године на испостави Пошта Београд открили пошиљку пуну дроге.
У њој се налазило 16 стаклених теглица са натписом ''Kaws rock grade slurpee'' испуњених сасушеном биљном материјом, која је приручном анализом одреаговала на марихуану.
Поштанску пошиљку са укупно 450 грама наркотика преузели су у даљу надлежност полиција и тужилаштво.