ЧЕТИРИ ГОДИНЕ НЕСМЕТАНЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ Младић и девојка из Бачког Градишта ОПТУЖЕНИ ЗА ТРГОВИНУ ЉУДИМА
03.09.2025. 22:39 22:41
Коментари (0)
Оптужница коју је Више јавно тужилаштво у Зрењанину подигло против Д. А. (29) и К. П. (28), обоје из Бачког Градишта, потврђена је правноснажним решењем Апелационог суда у Новом Саду.
Против окривљеног Д. А. и окривљене К. П. води се кривични поступак због продуженог кривичног дела трговина људима у саизвршилаштву.
Њима се ставља на терет да су у временском периоду од јуна 2019. до децембра 2023. године, у Бечеју, силом и претњом, довођењем у заблуду и злоупотребом тешких прилика, као и задржавањем личних исправа, држали више оштећених, а све у циљу експлоатације њиховог рада, принудног рада и вршења кривичних дела.
(Telegraf.rs)