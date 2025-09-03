overcast clouds
ЧЕТИРИ ГОДИНЕ НЕСМЕТАНЕ ЗЛОУПОТРЕБЕ Младић и девојка из Бачког Градишта ОПТУЖЕНИ ЗА ТРГОВИНУ ЉУДИМА

03.09.2025. 22:39 22:41
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Фото: mup.gov.rs

Оптужница коју је Више јавно тужилаштво у Зрењанину подигло против Д. А. (29) и К. П. (28), обоје из Бачког Градишта, потврђена је правноснажним решењем Апелационог суда у Новом Саду.

Против окривљеног Д. А. и окривљене К. П. води се кривични поступак због продуженог кривичног дела трговина људима у саизвршилаштву.

Њима се ставља на терет да су у временском периоду од јуна 2019. до децембра 2023. године, у Бечеју, силом и претњом, довођењем у заблуду и злоупотребом тешких прилика, као и задржавањем личних исправа, држали више оштећених, а све у циљу експлоатације њиховог рада, принудног рада и вршења кривичних дела. 

(Telegraf.rs)

 

Вести Хроника
