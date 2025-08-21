ЧОВЕК ПАО СА КРОВА НА ОГРАДУ Шипка му пробола ногу ИНТЕРВЕНИСАЛИ ХИТНА ПОМОЋ И ВАТРОГАСЦИ
21.08.2025. 09:08 09:27
Коментари (0)
Језива несрећа догодила се јуче у Смедереву када је човек пао са крова директно на ограду, saznaje "Telegraf.rs".
Екипа Хитне помоћи несрећном човеку није могла да приђе јер му је шипка пробола ногу.
Тада су позвани ватрогасци- спасиоци који су исекли шипку.
- На интервенцији су била тројица ватрогасаца. Они су за свега неколико минута успели да исеку шипку и ослободе човека- каже наш саговорник близак случају.
Несрећа се догодила јуче око 18 сати у Улици Петра Кочића у Смедереву.
Несрећни човек је са тешком повредом ноге примљен у болницу.