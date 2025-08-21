broken clouds
ЧОВЕК ПАО СА КРОВА НА ОГРАДУ Шипка му пробола ногу ИНТЕРВЕНИСАЛИ ХИТНА ПОМОЋ И ВАТРОГАСЦИ

21.08.2025. 09:08 09:27
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Фото: Dnevnik.rs

Језива несрећа догодила се јуче у Смедереву када је човек пао са крова  директно на ограду, saznaje "Telegraf.rs".

Екипа Хитне помоћи несрећном човеку није могла да приђе јер му је шипка пробола ногу.


Тада су позвани ватрогасци- спасиоци који су исекли шипку.

- На интервенцији су била тројица ватрогасаца. Они су за свега неколико минута успели да исеку шипку и ослободе човека- каже наш саговорник близак случају.

Несрећа се догодила јуче око 18 сати у Улици Петра Кочића у Смедереву.

Несрећни човек је са тешком повредом ноге примљен у болницу.

(Telegraf.rs)

Вести Хроника
