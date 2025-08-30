ДАЧИЋ У ОСЕЧИНИ: Више полицајаца и модернија опрема, у фокусу БЕЗБЕДНОСТ ГРАЂАНА
Потпредседник Владе и министар унутрашњих послова Ивица Дачић обишао је данас припаднике Полицијске станице и Ватрогасно-спасилачког одељења у Осечини.
Том приликом поручио је да ће се у наредном периоду залагати за повећање броја полицијских службеника и модернизацију Сектора за ванредне ситуације, како би грађани и њихова имовина били још сигурнији.
„Радићемо на томе да полиција буде видљивија, да имамо више људи на терену који ће служити грађанима – било да је реч о јавном реду и миру, борби против криминала, саобраћају или другим активностима“, рекао је Дачић, нагласивши да је на подручју Осечине јавни ред и мир стабилан.
Он је подсетио да су припадници Сектора за ванредне ситуације од почетка године спасили 1.300 људи и да ће се наставити јачање капацитета како би се одговор на кризе унапредио. „Само јуче у Србији је било 200 пожара, што је много више од уобичајеног за ово доба године. У првих осам месеци имамо скоро 30.000 интервенција, колико је било током целе прошле године“, истакао је министар.
Дачић је најавио да ће у наредном периоду обилазити све полицијске станице у Србији. „Желимо да полиција буде сервис грађана и да свако зна да ће бити заштићен – како од стране полицајаца, тако и од стране ватрогасаца“, рекао је он.
Министар је, заједно са сарадницима, посетио и Општинску управу Осечина, где је са председником општине Николом Томићем разговарао о значају сарадње локалне самоуправе и полиције. Оцењено је да је Осечина пример добре праксе и најављена су нова улагања ради унапређења безбедности грађана.