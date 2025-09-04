scattered clouds
26°C
04.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1685
usd
100.7295
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДЕСЕТ МАКСИРАНИХ НАПАДАЧА РАЗБИЛО ЛОКАЛ, А ОНДА ТУКЛО ВЛАСНИКА И ГОСТЕ Полиција трага за починиоцима напада у Београду

04.09.2025. 12:22 12:26
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
Коментари (0)
Фото: Pixabay.com

Полиција у Београду трага за насилницима који су јуче ушли у кафић, претукли власника и неколико гостију, а затим поломили сав инвертар, сазнаје портал Телеграф".

Према речима сведока било их је десетак, сви су били обучени у црно и са маскама на лицу. Прво су лупали по локалу, затим тукли госте, а на крају власника који је покушао да их заштити.

Како ”Телеграф” незванично сазнаје, у језивом нападу повређени су И.Ц. (55), Д.Г. (57), М.С. (54) и В.С. (53).

- Њих 10 упало је у локал, у рукама су имали металне палице!Почели су прво да ударају по инвертару, а затим по гостима и власнику. Рекло би се да је напад планиран и да су нерашчишћени рачуни у питању - каже наш саговорник.

Сви повређени су примљени на ВМА-а.

О случају је обавештено и Прво основно јавно тужилаштво у Београду.

разбојници нападачи туча Београд кафић
Извор:
Телеграф/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај