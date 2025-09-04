ДЕСЕТ МАКСИРАНИХ НАПАДАЧА РАЗБИЛО ЛОКАЛ, А ОНДА ТУКЛО ВЛАСНИКА И ГОСТЕ Полиција трага за починиоцима напада у Београду
Полиција у Београду трага за насилницима који су јуче ушли у кафић, претукли власника и неколико гостију, а затим поломили сав инвертар, сазнаје портал Телеграф".
Према речима сведока било их је десетак, сви су били обучени у црно и са маскама на лицу. Прво су лупали по локалу, затим тукли госте, а на крају власника који је покушао да их заштити.
Како ”Телеграф” незванично сазнаје, у језивом нападу повређени су И.Ц. (55), Д.Г. (57), М.С. (54) и В.С. (53).
- Њих 10 упало је у локал, у рукама су имали металне палице!Почели су прво да ударају по инвертару, а затим по гостима и власнику. Рекло би се да је напад планиран и да су нерашчишћени рачуни у питању - каже наш саговорник.
Сви повређени су примљени на ВМА-а.
О случају је обавештено и Прво основно јавно тужилаштво у Београду.