„ДНЕВНИК” САЗНАЈЕ: ЈЕДАН ОКРИВЉЕНИ ЗА ЗЛОЧИН НА БАДЊЕ ВЕЧЕ И ДАЉЕ ИЗА РЕШЕТАКА, ТРОЈИЦА СЕ БРАНЕ СА СЛОБОДЕ Оптужница за убиство у Инђији у фази испитивања

09.08.2025. 08:53 09:21
Пише:
Дубравка Николић
Извор:
Дневник
а
Фото: МУП

Оптужница коју је Више јавно тужилаштво у Сремској Митровици подигло против окривљених М. Ш. К. (41), Ђ. Б. (29), С. Д. (36) и А. С. (36) због убиства, покушаја убиства и насилничког понашања у Инђији, када је убијен Зорана Г. (44), налази се у фази испитивања, кажу за „Дневник” у сремскомитровачком Вишем суду.

Оптужница је подигнута против М. Ш. К. због кривичних дела тешко убиство З. Г., тешко убиство у покушају на штету Е. Р. и насилничко понашање, против окривљених Ђ. Б., С. Д. и А. С. због кривичног дела насилничко понашање, а против Ђ. Б. и због кривичног дела помоћ учиниоцу после извршеног кривичног дела. 

убиство
Фото: МУП

М. Ш. К. се од хапшења налази у притвору који му је продужен и може да траје до 3. септембра

Иначе, М. Ш. К. из Сремских Карловаца, Ђ. Б., С. Д. и А. С., сви из Инђије, ухапшени су због сумње да су на Бадње вече, око 23 ча­са, у Срем­ској ули­ци у Ин­ђи­ји, ис­пред по­ро­дич­не ку­ће, оштрим пред­ме­том на­не­ли убод­не ра­не опа­сне по жи­вот Зорану Г., од ко­јих је он пре­ми­нуо. Нешто раније су се, ка­ко се сум­ња, у ули­ци Ђор­ђа Во­ји­но­ви­ћа у Ин­ђи­ји, су­ко­би­ли са два­де­сет­тро­го­ди­шњим и два­де­сет­че­тво­ро­го­ди­шњим младићима ко­ји­ма су на­не­ли по­вре­де.

Бранио се ћутањем

Према сазнањима „Дневника”, на саслушању у тужилаштву, осумњичени Ђ. Б., С. Д. и А. С. су изнели своје одбране, док је М. Ш. К. искористио своје законско право и бранио се ћутањем.

убиство
Фото: МУП

Убрзо након злочина, припадници Министарства унутрашњих послова, Управе криминалистичке полиције, Службе за сузбијање криминала, у сарадњи са Полицијском управом у Сремској Митровици, ухапсили су М. Ш. К., А. С. и Б. Ђ., док се С. Д., за којим је била расписана потрага, дан касније у пратњи свог адвоката предао у Полицијској станици у Инђији.

Након хапшења и саслушања, према М. Ш. К. одређен је притвор, који му је продужен и може да траје до 3. септембра, а осумњиченима Ђ. Б., С. Д. и А. С. притвор је, подсећања ради, укинут и они се од 7. марта бране са слободе.

суђење оптужница за убиство
